هل يتجه للدوري السعودي في ميركاتو الشتاء .. أحمد جلال يثير الجدل بشأن محمد صلاح

طرح الإعلامي احمد جلال سؤالاً للجماهير بشأن محمد صلاح وذلك بعد قرار إدارة ليفربول باستبعاد صلاح من قائمة مباراة الإنتر ميلان .

وكتب جلال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"بعد قرار إدارة ليفربول باستبعاد محمد صلاح من قائمة مباراة الإنتر..هل تكون صفقة الأسطورة المصرية هدية ياسين منصور للنادي الأهلي في يناير .. أم يتجه للدوري السعودي في ميركاتو الشتاء".



يشغل مستقبل محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، حيزاً كبيراً من التساؤلات والتكهنات خلال الساعات القليلة الماضية بعد ظهور اللاعب على مقاعد البدلاء للمرة الثالثة توالياً في مباريات ليفربول وتصريحاته الأخيرة.

بدأ النقاش حول إمكانية رحيل محمد صلاح عن نادي ليفربول الذي انضم إليه منذ صيف 2017، على الرغم من توقيع صلاح عقدا جديدا مع الريدز في الصيف المنصرم، ليصبح اللاعب الأعلى أجراً في تاريخ النادي.