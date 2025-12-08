قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السكة الحديد تفعّل إجراءات الطوارئ في فترات الأمطار
تفاصيل إنشاء مصنع اللقاحات متعدد المراحل بالتعاون مع صندوق الاستثمار الأوروبي
نشاط للرياح وانخفاض الحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن الطقس
تقارير إنجليزية | رغم التوتر مع سلوت .. ليفربول يؤكد: صلاح ليس للبيع
محمد صلاح يحدد موعد حسم مصيره مع ليفربول.. ماذا سيفعل الفرعون؟
رئيس الوزراء يتابع جهود توافر السلع الغذائية والمنتجات الزراعية في الأسواق
تقلبات جوية حادة وأمطار غزيرة تضرب الغربية والمحافظ يرفع حالة الطوارئ
التصويت في موسكو .. المصريون يشاركون بانتخابات الدوائر الملغاة
المرحلة الثانية من خطة ترامب .. وترتيبات دولية جديدة لإدارة غزة بانتظار الحسم | وخبير يوضح
جدول العطلات الرسمية 2026 .. كام إجازة في الشتاء؟
محمد صلاح خارج مباراة ليفربول أمام الإنتر في دوري أبطال أوروبا
شيخ الأزهر: العقل الإسلامي في أبهى تجلياته يحتفظ لأوزبكستان بأعلى درجات التقدير
رياضة

هل يتجه للدوري السعودي في ميركاتو الشتاء .. أحمد جلال يثير الجدل بشأن محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح
علا محمد

طرح الإعلامي احمد جلال سؤالاً للجماهير بشأن محمد صلاح وذلك بعد قرار إدارة ليفربول باستبعاد صلاح من قائمة مباراة الإنتر ميلان .

وكتب جلال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"بعد قرار إدارة ليفربول باستبعاد محمد صلاح من قائمة مباراة الإنتر..هل تكون صفقة الأسطورة المصرية هدية ياسين منصور للنادي الأهلي في يناير .. أم يتجه للدوري السعودي في ميركاتو الشتاء".


يشغل مستقبل محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، حيزاً كبيراً من التساؤلات والتكهنات خلال الساعات القليلة الماضية بعد ظهور اللاعب على مقاعد البدلاء للمرة الثالثة توالياً في مباريات ليفربول وتصريحاته الأخيرة.

بدأ النقاش حول إمكانية رحيل محمد صلاح عن نادي ليفربول الذي انضم إليه منذ صيف 2017، على الرغم من توقيع صلاح عقدا جديدا مع الريدز في الصيف المنصرم، ليصبح اللاعب الأعلى أجراً في تاريخ النادي.

