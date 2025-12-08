قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خاص.. الأهلي يقترب من مهاجم على طريقة وسام أبو علي| تفاصيل
صون أهل بيتك.. عبد الله رشدي: ترك الاحتشام ليس دليلا على التطور والتمدن
مصر وإيران يرفضان بقوة .. مونديال أمريكا يشعل الجدل بفاعلية مباراة الفخر
3 أسابيع.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
تصدير شحنة غاز مسال جديدة تبلغ 150 ألف متر مكعب من مجمع إدكو إلى تركيا
رئيس الوزراء: التكامل الإقليمي هو السبيل الأمثل لمواجهة تحديات الأمن الغذائي
الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا من تحول مفاجئ في حالة الطقس| تفاصيل
فتح باب التقدم للدفعة الثالثة من مبادرة 1000 مدير مدرسة|ننشر الشروط والتفاصيل
من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد
محمد صلاح وجهاً لوجه مع أرني سلوت في تدريب ليفربول| فيديو
تحرك عاجل من وزير التعليم استجابةً لمطالب معلمي الحصة
أسرة العندليب تدشّن موقعًا إلكترونيًا لمشاهدة منزل عبد الحليم حافظ ومقتنياته
مدرب إنتر ميلان: محمد صلاح لاعب عالمي.. ولا نركز على مشاكل ليفربول

أكد كريستيان كيفو، مدرب نادي إنتر ميلان، اليوم الإثنين، أن تركيز فريقه أمام ليفربول لا يقتصر على النجم المصري محمد صلاح، مشددًا على أنه لا يمتلك معلومات عن التصريحات الأخيرة للاعب.

ويستضيف إنتر ميلان غدًا الثلاثاء نظيره ليفربول على ملعب "جوزيبي مياتزا"، ضمن الجولة السادسة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا. ويأمل النادي الإيطالي في مواصلة نتائجه الإيجابية هذا الموسم بعد أن جمع 12 نقطة في دور المجموعات حتى الآن.

ويحاول إنتر استغلال الوضع المتذبذب الذي يمر به ليفربول تحت قيادة المدرب آرني سلوت، خاصة بعد التصريحات المثيرة التي أدلى بها محمد صلاح مؤخرًا، والتي كشف فيها عن توتر واضح في علاقته مع المدرب، مؤكدًا أن الأمور ليست عادلة بالنسبة له داخل الفريق.

وخلال المؤتمر الصحفي، نقلت صحيفة "توتو ميركاتو ويب" تصريحات كيفو الذي قال: "لا أتحدث عن مشاكل الفرق الأخرى، لدينا مشكلاتنا الخاصة. من المعروف أن محمد صلاح لاعب من الطراز العالمي، لكن هذه مشكلتهم وليست مشكلتنا".

وتطرق المدرب إلى أداء فريقه هذا الموسم، مشيرًا: "الأداء يتحدد بالمباراة المقبلة، وليس السابقة. نحن قادمون من سلسلة انتصارات جيدة ونعمل على رفع مستوانا، خاصة مع دخولنا ديسمبر".

وعن حالة مدافع إنتر، مانويل أكانجي، أضاف كيفو: "لا أعلم وضعه بشكل نهائي، سنرى غدًا اليوم لم يكن على ما يرام، لذلك أرسلناه إلى المنزل".

وتعتبر مواجهة الغد قمة كروية مهمة، حيث يسعى ليفربول لتجنب أي مفاجآت وتحقيق الفوز، بينما يسعى إنتر لتحقيق نتيجة إيجابية أمام منافس قوي، في مباراة يتوقع أن تكون حاسمة لمصير الفريقين في دوري الأبطال.

شهيدة الشرف.. حكاية فتاة حدائق القبة مع الذئب البشري| ماذا حدث؟

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

سعر جرام الذهب الآن في مصر عقب تراجعه

رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

التعليم: التحديثات سبب تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية..وسيعمل خلال ساعات

سماح تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: خانِّي وأنا بولد بنتنا

من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد

تصاعد أزمة صلاح في ليفربول.. واستبعاده من مواجهتي إنتر وبرايتون يلوح في الأفق

المجلس المحلي لجنود مريم "أم الفادي" ينظم احتفال الحبل بلا دنس بشبرا

الأنبا عمانوئيل يحتفل بعيد الحبل بلا دنس بأسوان

سفير إيطاليا بالقاهرة يبحث مع مصر للطيران زيادة الرحلات بين البلدين

الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟

جمال شعبان: 10 وصايا ذهبية لحماية القلب من ضيق الشرايين والجلطات منذ الطفولة

الشتاء يطرق الأبواب.. كيف تستعد الأسر لموجة البرد الأقوى هذا العام؟

وصفات 10 دقائق .. إنقاذ يوم الأمهات العاملات

من طب الأسنان للرقص الشرقي.. الحقيقة الكاملة في أزمة شروق القاسم

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

