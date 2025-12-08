مدرب إنتر ميلان: محمد صلاح لاعب عالمي.. ولا نركز على مشاكل ليفربول

أكد كريستيان كيفو، مدرب نادي إنتر ميلان، اليوم الإثنين، أن تركيز فريقه أمام ليفربول لا يقتصر على النجم المصري محمد صلاح، مشددًا على أنه لا يمتلك معلومات عن التصريحات الأخيرة للاعب.

ويستضيف إنتر ميلان غدًا الثلاثاء نظيره ليفربول على ملعب "جوزيبي مياتزا"، ضمن الجولة السادسة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا. ويأمل النادي الإيطالي في مواصلة نتائجه الإيجابية هذا الموسم بعد أن جمع 12 نقطة في دور المجموعات حتى الآن.

ويحاول إنتر استغلال الوضع المتذبذب الذي يمر به ليفربول تحت قيادة المدرب آرني سلوت، خاصة بعد التصريحات المثيرة التي أدلى بها محمد صلاح مؤخرًا، والتي كشف فيها عن توتر واضح في علاقته مع المدرب، مؤكدًا أن الأمور ليست عادلة بالنسبة له داخل الفريق.

وخلال المؤتمر الصحفي، نقلت صحيفة "توتو ميركاتو ويب" تصريحات كيفو الذي قال: "لا أتحدث عن مشاكل الفرق الأخرى، لدينا مشكلاتنا الخاصة. من المعروف أن محمد صلاح لاعب من الطراز العالمي، لكن هذه مشكلتهم وليست مشكلتنا".

وتطرق المدرب إلى أداء فريقه هذا الموسم، مشيرًا: "الأداء يتحدد بالمباراة المقبلة، وليس السابقة. نحن قادمون من سلسلة انتصارات جيدة ونعمل على رفع مستوانا، خاصة مع دخولنا ديسمبر".

وعن حالة مدافع إنتر، مانويل أكانجي، أضاف كيفو: "لا أعلم وضعه بشكل نهائي، سنرى غدًا اليوم لم يكن على ما يرام، لذلك أرسلناه إلى المنزل".

وتعتبر مواجهة الغد قمة كروية مهمة، حيث يسعى ليفربول لتجنب أي مفاجآت وتحقيق الفوز، بينما يسعى إنتر لتحقيق نتيجة إيجابية أمام منافس قوي، في مباراة يتوقع أن تكون حاسمة لمصير الفريقين في دوري الأبطال.