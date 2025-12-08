نهتم بالمجموعة لا بالأفراد.. أول تعليق من مدرب إنتر ميلان عن غياب صلاح

علق كريستيان كيفو، المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الاثنين، عن غياب الدولي المصري محمد صلاح عن قائمة ليفربول لمواجهة فريقه في دوري أبطال أوروبا.



وقال كريستيان كيفو في تصريحات عبر مؤتمر صحفي: "لديهم لاعبون قادرون على تعويضه، ونحن جميعًا نعلم ما يمثله محمد صلاح بالنسبة لليفربول ولعالم كرة القدم".



وأضاف: "هذا ليس من شأني، وأعلم أن لديهم لاعبين قادرين على تعويضه، وبالتالي سيحافظ ليفربول على مستواه العالي كما فعل دائمًا على مر تاريخه".



وأتم: "لهذا السبب علينا أن نهتم بما تقوم به المجموعة، لا بالأفراد، ولديهم كفاءات عالية".