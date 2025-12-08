قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول رد رسمي من العربي القطري على مفاوضات الأهلي مع يزن النعيمات
متحدث الأوقاف: رفع القيمة الإيجارية يهدف لتعظيم الأصول ودعم صغار الفلاحين
عمرو أديب: مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة لها
أحمد موسى يطالب بقيمة إيجارية عادلة لأراضي الأوقاف: لا نريد ظلم المواطن ولا إهدار حق الدولة
إقالة رئيس حي النزهة بمحافظة القاهرة.. ما السبب؟
أحمد موسى: شائعات تستهدف ضرب السياحة المصرية والرسوم ثابتة دون أي زيادة
ليلة مطيرة بإمتياز وتدفق السحب الرعدية.. خريطة سقوط الأمطار الساعات المقبلة
مركز المنتخبات الوطنية يستضيف المعسكر الختامي لمنتخب مصر استعدادا لأمم إفريقيا
عمرو أديب: مصر لم تبع القضية الفلسطينية.. وأهدافنا إنهاء المأساة الإنسانية في غزة
أحمد موسى: حملات ممنهجة تستهدف السياحة المصرية والرسوم لم تتغير
تفاصيل مثيرة تكشفها محامية الفنان سعيد مختار عن زوجته ومقـ.تله
موعد أول مباراتين في ربع نهائي كأس العرب 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

أكاديمية الأزهر تنظم ندوة علمية عن ضوابط التأويل.. الأربعاء

أكاديمية الأزهر تنظم ندوة علمية
أكاديمية الأزهر تنظم ندوة علمية
أحمد سعيد

تعقد أكاديمية الأزهر العالمية ندوة علمية بعنوان: “ضوابط التأويل في ضوء أسرار التنزيل”، وذلك يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، بقاعة مؤتمرات الأزهر، والدعوة مفتوحة للباحثين والمختصين، وذلك بتوجيهات الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبإشراف د. محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف.

أكاديمية الأزهر العالمية تنظم ندوة علمية بعنوان: “ضوابط التأويل في ضوء أسرار التنزيل”

وصرّح د. حسن الصغير، رئيس الأكاديمية، بأن هذه الندوة تأتي امتدادًا لاهتمام الأزهر الشريف بتعميق الوعي العلمي وضبط مناهج التعامل مع النصوص الشرعية، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيس من الندوة هو بيان القواعد المنهجية الصحيحة في التأويل، وكيفية الاستفادة من أسرار التنزيل لضبط الفهم والاستدلال.

يشارك في الندوة كلٌّ من د. عبد الفتاح عبد الغني العواري، أستاذ التفسير وعلوم القرآن، وعميد كلية أصول الدين بالقاهرة سابقًا – جامعة الأزهر، ود. سامي عبد الفتاح هلال، أستاذ التفسير وعلوم القرآن، وعميد كلية القرآن الكريم وعلومه سابقًا – جامعة الأزهر.

وسيتناول العلماء خلال الندوة أهم الإشكالات المتعلقة بالتأويل، والضوابط المنهجية الحاكمة له، وكيفية التمييز بين التأويل المنضبط والتفسير القائم على الهوى، إضافة إلى بيان أثر هذه الضوابط في فهم النص القرآني وتطبيقاته المعاصرة.

تأتي الندوة ضمن سلسلة الندوات الشهرية التي تنظمها أكاديمية الأزهر العالمية دعمًا لرسالة الأزهر الشريف في نشر منهج الوسطية، والارتقاء بمهارات الأئمة والباحثين في التعامل مع قضايا العصر في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية.

أكاديمية الأزهر الأزهر أكاديمية الأزهر العالمية ندوة علمية أكاديمية الأزهر تنظم ندوة علمية عن ضوابط التأويل أكاديمية الأزهر تنظم ندوة علمية

أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغير الحياة

أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغيّر الحياة
أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغيّر الحياة
أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغيّر الحياة

6 عادات بسيطة تغير شكل بشرتك في أسبوع… وصفات علمية دون تكلفة

6 عادات بسيطة تغيّر شكل بشرتك في أسبوع… وصفات علمية دون تكلفة
6 عادات بسيطة تغيّر شكل بشرتك في أسبوع… وصفات علمية دون تكلفة
6 عادات بسيطة تغيّر شكل بشرتك في أسبوع… وصفات علمية دون تكلفة

أكلات الشتاء للشعور بالدفء… وصفات غير تقليدية تنتشر سريعا

مع بداية موجات البرد، ترتفع عمليات البحث على محركات السوشيال ميديا عن “أكلات تشعِر بالدِّفء” و“وصفات شتوية سريعة”
مع بداية موجات البرد، ترتفع عمليات البحث على محركات السوشيال ميديا عن “أكلات تشعِر بالدِّفء” و“وصفات شتوية سريعة”
مع بداية موجات البرد، ترتفع عمليات البحث على محركات السوشيال ميديا عن “أكلات تشعِر بالدِّفء” و“وصفات شتوية سريعة”

تريند TikTok الجديد… المكرونة الكريمية بدون كريمة

تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة
تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة
تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة

