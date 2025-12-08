أكاديمية الأزهر تنظم ندوة علمية عن ضوابط التأويل.. الأربعاء

تعقد أكاديمية الأزهر العالمية ندوة علمية بعنوان: “ضوابط التأويل في ضوء أسرار التنزيل”، وذلك يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، بقاعة مؤتمرات الأزهر، والدعوة مفتوحة للباحثين والمختصين، وذلك بتوجيهات الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبإشراف د. محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف.

أكاديمية الأزهر العالمية تنظم ندوة علمية بعنوان: “ضوابط التأويل في ضوء أسرار التنزيل”

وصرّح د. حسن الصغير، رئيس الأكاديمية، بأن هذه الندوة تأتي امتدادًا لاهتمام الأزهر الشريف بتعميق الوعي العلمي وضبط مناهج التعامل مع النصوص الشرعية، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيس من الندوة هو بيان القواعد المنهجية الصحيحة في التأويل، وكيفية الاستفادة من أسرار التنزيل لضبط الفهم والاستدلال.

يشارك في الندوة كلٌّ من د. عبد الفتاح عبد الغني العواري، أستاذ التفسير وعلوم القرآن، وعميد كلية أصول الدين بالقاهرة سابقًا – جامعة الأزهر، ود. سامي عبد الفتاح هلال، أستاذ التفسير وعلوم القرآن، وعميد كلية القرآن الكريم وعلومه سابقًا – جامعة الأزهر.

وسيتناول العلماء خلال الندوة أهم الإشكالات المتعلقة بالتأويل، والضوابط المنهجية الحاكمة له، وكيفية التمييز بين التأويل المنضبط والتفسير القائم على الهوى، إضافة إلى بيان أثر هذه الضوابط في فهم النص القرآني وتطبيقاته المعاصرة.

تأتي الندوة ضمن سلسلة الندوات الشهرية التي تنظمها أكاديمية الأزهر العالمية دعمًا لرسالة الأزهر الشريف في نشر منهج الوسطية، والارتقاء بمهارات الأئمة والباحثين في التعامل مع قضايا العصر في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية.