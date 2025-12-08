محامي ريم طارق: حجزنا في البنوك على 970 ألف جنيه من حسابات حسن شاكوش

أصدر المستشار القانوني ياسر قنطوش – محامي السيدة ريم طارق – بيانا رسميا بشأن إجراءات التنفيذ الجبري ضد مغني المهرجانات حسن شاكوش، بعد صدور الأحكام النهائية الباتة لصالح موكلته بالحجز على أمواله بالبنوك .

وأكد قنطوش أن موكلته قد تسلمت الصيغة التنفيذية للحكم النهائي الواجب النفاذ، والمتعلق بإلزام المدعى عليه بسداد نفقة المتعة والعدة، وهو حكم نهائي غير قابل لأي طعن أو تعطيل ، مؤكدا انه تم إعلان كافة البنوك المصرية بهذا الحكم وعددها حوالى ٣٢ بنك ، والبنك الذي لديه حساب باسمه يخطرنا لتنفيذ هذا الحكم .

وأضاف في بيانه: "ورغم محاولاتنا الحثيثة والممتدة لحل النزاع بالطرق الودية ومنحه أكثر من فرصة للالتزام القانوني، إلا أنه أصر على الرفض والمماطلة ، مما اضطرنا للشروع الفوري في إجراءات الحجز الجبري " .

وأوضح أن مكتب قنطوش قد نجح بالفعل في الحجز على مبلغ 970,000 جنيه من حسابات وأموال حسن شاكوش، تنفيذا للحكم الصادر، وأن إجراءات الحجز ستطال أي أموال يثبت امتلاكها قانونا .

حكم طليقة حسن شاكوش

وأشار قنطوش إلى أن هناك حكما آخر صدر مؤخرا لصالح ريم قام شاكوش بعمل استئناف عليه ، وسيتم الإعلان عنه فور تأييد محكمة الاستئناف له ، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من الإجراءات القانونية الصارمة لضمان حصول موكلته على كامل حقوقها.

وختم قنطوش بيانه بالتأكيد على أن موكلته لن تتراجع عن حقوقها، وأن القانون سيتم تطبيقه بحزم كامل دون أي استثناءات.