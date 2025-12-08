مشاهير المجتمع وشخصيات بارزة يؤدون واجب العزاء في شقيق الكاتب الصحفي إسلام عفيفي

بدأ منذ قليل عزاء شقيق الكاتب الصحفي إسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، في مسجد الحامدية الشاذلية بحضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وقيادات صحفية وإعلاميون وشخصيات عامة .

وحرص الزملاء علي تقديم واجب العزاء والمواساة للكاتب الصحفي إسلام عفيفي ولأسرته، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

وكان قد أعلن الكاتب الصحفى إسلام عفيفى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وفاة شقيقه صباح اليوم الخميس.

وكتب إسلام عفيفى عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون شقيقى فى ذمة الله دعواتكم بالرحمة والمغفرة".