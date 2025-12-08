ختام ‏دورة المقبلين على الزواج وحديثي الزواج بشرق المنيا | صور

‏شهد نيافة الأنبا فام أسقف إيبارشية شرق المنيا اليوم الختامي لدورة المقبلين على الزواج وحديثي الزواج، والتي نظمتها الإيبارشية على مدار ثلاثة أيام، في كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة رافائيل بمدينة المنيا الجديدة.

أهمية السلام داخل الأسرة

وقدم نيافته نصائح ختامية للمشاركين في الدورة تضمنت أهمية السلام داخل الأسرة الجديدة، لدعم بناء أسرة مسيحية قوية تستطيع التغلب على تحديات العصر.

كما تحدث خلال الدورة عن وصايا العروسين في صلاة الإكليل، مركزًا على أهمية أن تكون بيوتنا بيوت الصلاة والطهارة والبركة.

وضرورة حفظ خصوصية وأسرار البيت وأن تكون مرجعيتنا هي الكنيسة ممثلة فى أب اعتراف واحد للزوجين.

وشارك في الكورس ٧٨ من أبناء الإيبارشية، وشمل ست محاضرات تناولت مواضيع متنوعة مثل: فهم سيكولوجية الرجل والمرأة، كيفية إدارة المشاجرات بنجاح، العلاقة مع الأهل، الجوانب المالية في الأسرة، بالإضافة إلى كيفية بناء بيوت مسيحية متينة.

وفي ختام المحاضرة، أجاب نيافته على أسئلة الحضور.