الأنبا فام يرسم شمامسة جدد لكنيسة الملاك غبريال بنزلة عبيد

صلى نيافة الأنبا فام أسقف إيبارشية شرق المنيا، القداس الإلهي بكنيسة رئيس الملائكة غبريال بنزلة عبيد، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ٥١ من أبناء الكنيسة ذاتها شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل)، و٢٠ آخرين شمامسة في رتبة أغنسطس (قارئ)، وذلك للخدمة بها، كما أتم نيافته طقس معمودية أحد أبناء الكنيسة.

رسامة شمامسة جدد

وفي السياق ذاته كرم نيافته اثنين من أبناء الكنيسة ذاتها، اللذين فازا في مهرجان الكرازة المرقسية لهذا العام، وحصلوا على المركز الثالث على مستوى الكرازة.

شارك في الصلوات الآب كاهن الكنيسة، وخورس شمامستها، وأعداد من شعبها.