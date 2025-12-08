3 صفقات علي رادار الأهلي في يناير.. النعيمات وبلعمري يتصدران المشهد

يكثّف مسئولو النادي الأهلي تحركاتهم لحسم ٣ صفقات شتوية قوية، في ظل حاجة الفريق لتدعيم مراكز الظهير الأيسر ورأس الحربة خلال انتقالات يناير المقبلة.

يوسف بلعمري – ظهير أيسر الرجاء

يتصدر الجزائري يوسف بلعمري قائمة المطلوبين، حيث يتمسك اللاعب بالرحيل مجانًا نهاية الموسم، للحصول على منحة توقيع مع ناديه الجديد.

لكن الأهلي يرغب في حسم الصفقة خلال الشتاء وهو ما يصطدم بموقف الرجاء حتى الآن.

يزن النعيمات – رأس الحربة الأردني

ارتبط اسم الأردني يزن النعيمات لاعب العربي القطري ومنتخب الأردن، بالانتقال للأهلي في يناير، بناءً على رغبة الدنماركي ييس توروب في تدعيم الهجوم.

موقع Transfermarkt كشف وصول نسبة انتقال النعيمات إلى 60%، ما يعكس وجود مفاوضات جادة بين الطرفين.

حوّل الأهلي بوصلته في ملف المهاجم إلى لاعب ياجيلونيا البولندي أفيميكو بولولو، بعد مفاوضات متقدمة سابقًا مع الإيفواري إبراهيم دياباتي لاعب نادي جايس السويدي، والتي تعطلت بسبب المطالب المالية المغالى فيها:

جايس السويدي يطلب أكثر من 3.5 مليون دولار لبيع دياباتي.

اللاعب يريد راتبًا سنويًا يصل إلى مليوني دولار.

وفي السياق نفسه، برز اسم المهاجم السوري بابلو صباغ لاعب سوون الكوري الجنوبي كخيار قوي بعد تألقه اللافت: