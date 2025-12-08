قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصدر أمنى يكشف حقيقة وفاة ضابط بسبب تناولة مادة سامة
حركة تعيينات موسعة بالهيئات .. النيابة الإدارية ومجلس وهيئة قضايا الدولة يفتحون أبواب التعيين
الطقس الآن.. أمطار تضرب المحافظات والأرصاد تحذر المواطنين |تفاصيل
أمطار غزيرة بتلك المناطق.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الغد
محامي المجني عليهم في مقـ.تل الفنان سعيد مختار يكشف مفاجأة بشأن الواقعة.. ماذا حدث؟
مخالفات مرور مصر.. خلص كل حاجة بالموبايل
برلماني: تطوير الغزل والنسيج فرصة ذهبية لتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة عوائد الاقتصاد
لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية تجتمع لاختيار الفائز بدورة 2026
النقض لم تتسلم طعون الجولة الأولى من المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025
الوطنية للانتخابات: نجدد الدعوة للمواطنين المشاركة في عملية الاقتراع
أسعار الذهب مساء اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025
رجال يد الأهلي يهزم طلائع الجيش في الدوري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بقيادة هالاند.. النرويج تواجه هولندا وسويسرا استعدادا لكأس العالم

هالاند
هالاند
مجدي سلامة

سيواجه إيرلينج هالاند والنرويج هولندا وسويسرا في مارس استعدادًا لمجموعة صعبة في كأس العالم بقيادة فرنسا، حيث تحدد المنتخبات الأوروبية منافسيها في المجموعة يوم الاثنين.

حققت النرويج تأهلًا سهلاً لكأس العالم بثمانية انتصارات و37 هدفًا، وهو أفضل رقم أوروبي - 16 منها لهالاند - وستواجه هولندا خارج أرضها في 27 مارس قبل أن تستضيف سويسرا بعد أربعة أيام في أوسلو، وفقًا للاتحاد النرويجي لكرة القدم.

وأشار مدرب النرويج، ستال سولباكن، إلى أن هولندا وسويسرا تألقتا أيضًا بتصدرهما مجموعتيهما في التصفيات.

أوقعت قرعة كأس العالم، التي أُجريت يوم الجمعة، النرويج في مجموعة واحدة مع فرنسا والسنغال والفائز من ملحق التصفيات الذي يضم العراق وبوليفيا وسورينام. سيتم تحديد نتيجة المباراة الفاصلة في 31 مارس.

تستضيف سويسرا ألمانيا في بازل يوم 27 مارس. وكانت سويسرا قد تعادلت 1-1 في بطولة أوروبا العام الماضي في دور المجموعات قبل أن يخرجا من ربع النهائي.

وقال مدرب ألمانيا، جوليان ناغلسمان: "سويسرا خصم قوي قبل ثلاثة أشهر فقط من انطلاق البطولة، وسيضغطون علينا بكل قوة".

تبحث ألمانيا عن منافس جديد في مارس بعد انتهاء خطط مواجهة ساحل العاج عندما أوقعتها القرعة في نفس المجموعة في كأس العالم. وتضم المجموعة أيضًا كوراساو والإكوادور.

من المرجح أن تلعب فرق كأس العالم مباراتين وديتين إضافيتين ضمن معسكراتها التدريبية التي تبدأ أواخر مايو قبل البطولة التي ستُقام في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

الطقس الآن

الطقس الآن .. هذه المحافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة وضربات البرق والرعد

تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية

التعليم: التحديثات سبب تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية..وسيعمل خلال ساعات

حالة الطقس

من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد

الدولار

رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

فتاة - أرشيفية

سماح تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: خانِّي وأنا بولد بنتنا

أرض الزمالك

مصدر بوزارة الرياضة يكشف لصدى البلد كواليس فشل عودة أرض أكتوبر للزمالك

وزير التربية والتعليم

تحرك عاجل من وزير التعليم استجابةً لمطالب معلمي الحصة

يزن النعيمات

3 صفقات علي رادار الأهلي في يناير.. النعيمات وبلعمري يتصدران المشهد

وزير الشباب والرياضة

عقب انتخابه لرئاستها.. وزير الشباب يوجه رسالة للجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية

المغرب

المغرب يتقدم بهدف على السعودية في كأس العرب

بالصور

تريند TikTok الجديد… المكرونة الكريمية بدون كريمة

شبك وطعوم.. استمرار أعمال البحث عن تمساح قرية الزوامل بالشرقية

سر التتبيلة… كيف تطبقين أسرار المطاعم في البيت؟

الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟

السر وراء السلحفاة والحظ

هل تربية السلاحف تجلب الحظ والرزق فعلًا أم أنها مجرد خرافة؟

مي عمر

مي عمر تكشف أسرارها.. هجوم السوشيال ميديا.. وعودة محمد سامي للإخراج

شروق القاسم

من طب الأسنان للرقص الشرقي.. الحقيقة الكاملة في أزمة شروق القاسم

أحمد سعد

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

