بقيادة هالاند.. النرويج تواجه هولندا وسويسرا استعدادا لكأس العالم

سيواجه إيرلينج هالاند والنرويج هولندا وسويسرا في مارس استعدادًا لمجموعة صعبة في كأس العالم بقيادة فرنسا، حيث تحدد المنتخبات الأوروبية منافسيها في المجموعة يوم الاثنين.

حققت النرويج تأهلًا سهلاً لكأس العالم بثمانية انتصارات و37 هدفًا، وهو أفضل رقم أوروبي - 16 منها لهالاند - وستواجه هولندا خارج أرضها في 27 مارس قبل أن تستضيف سويسرا بعد أربعة أيام في أوسلو، وفقًا للاتحاد النرويجي لكرة القدم.

وأشار مدرب النرويج، ستال سولباكن، إلى أن هولندا وسويسرا تألقتا أيضًا بتصدرهما مجموعتيهما في التصفيات.

أوقعت قرعة كأس العالم، التي أُجريت يوم الجمعة، النرويج في مجموعة واحدة مع فرنسا والسنغال والفائز من ملحق التصفيات الذي يضم العراق وبوليفيا وسورينام. سيتم تحديد نتيجة المباراة الفاصلة في 31 مارس.

تستضيف سويسرا ألمانيا في بازل يوم 27 مارس. وكانت سويسرا قد تعادلت 1-1 في بطولة أوروبا العام الماضي في دور المجموعات قبل أن يخرجا من ربع النهائي.

وقال مدرب ألمانيا، جوليان ناغلسمان: "سويسرا خصم قوي قبل ثلاثة أشهر فقط من انطلاق البطولة، وسيضغطون علينا بكل قوة".

تبحث ألمانيا عن منافس جديد في مارس بعد انتهاء خطط مواجهة ساحل العاج عندما أوقعتها القرعة في نفس المجموعة في كأس العالم. وتضم المجموعة أيضًا كوراساو والإكوادور.

من المرجح أن تلعب فرق كأس العالم مباراتين وديتين إضافيتين ضمن معسكراتها التدريبية التي تبدأ أواخر مايو قبل البطولة التي ستُقام في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.