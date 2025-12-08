يواصل عدد كبير من المواطنين البحث عن كيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر ،مع استمرار الشركة المصرية للاتصالات في تطوير خدماتها الرقمية التي تسهل عملية السداد وتعزز التحول الإلكتروني بما يقلل من التزاحم أمام مراكز الخدمة ويتيح للمستخدمين إتمام معاملاتهم بسرعة وأمان.

كيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر

وتقدم الشركة المصرية للاتصالات العديد من الوسائل الإلكترونية الحديثة لتسديد الفواتير بما يتماشى مع خطة الدولة للتحول الرقمي حيث يمكن للمستخدم دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2025 عبر قنوات متعددة توفر سهولة في الاستخدام ودقة في الخدمات.

موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي ديسمبر 2025



تصدر الفاتورة في موعدها الدوري ويمكن للمستخدم السداد خلال فترة السماح المقررة وفي حال عدم السداد يتم تحويل الخط إلى نظام الاستقبال فقط مع منح مهلة إضافية قبل تطبيق غرامة تأخير قدرها 10 جنيهات أو 1.5% من قيمة الفاتورة ثم قطع الخدمة مؤقتا حتى سداد المستحقات.

طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي ديسمبر 2025



تتيح الشركة عدة وسائل تمكن العملاء من متابعة الفواتير بسهولة

من خلال الموقع الرسمي للشركة بإدخال كود المحافظة ورقم الخط الأرضي

عبر تطبيق My WE الذي يوفر أيضا إمكانية متابعة استهلاك الإنترنت والخدمات الإضافية

من خلال الاتصال بخدمة العملاء على الرقم 111 للاستعلام المباشر

وتأتي هذه الخطوات في إطار توجه الشركة نحو تقديم خدمات رقمية متكاملة تضمن للمواطنين تجربة أكثر سهولة وكفاءة في الحصول على خدمات الاتصالات والسداد الإلكتروني.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2025 بالموبيل

فاتورة التليفون الأرضي، وذلك بخطوات بسيطة يستطيع المستخدم من خلالها معرفة المبلغ المستحق وسداد الفاتورة دون الحاجة للذهاب إلى الفروع.

خطوات الاستعلام:

1. الدخول على الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات عبر الرابط: (https://te.eg/sl/Ar).

2. اختيار أيقونة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.

3. إدخال رقم التليفون الأرضي مسبوقا بكود المحافظة.

4. الضغط على إظهار الفاتورة لعرض المبلغ المطلوب.

5. يمكن بعد ذلك اختيار وسيلة الدفع المناسبة سواء عبر فوري، أو مكاتب البريد، أو من خلال فروع WE المنتشرة بجميع المحافظات.



