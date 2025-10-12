تشهد بوابة الوظائف الحكومية ارتفاعا ملحوظا في معدلات البحث عن وظائف الهيئة القومية لسكك حديد مصر 2025، وذلك بعد إعلان الهيئة عن فتح باب التقديم لشغل مجموعة من الوظائف القيادية في قطاعات التشغيل والصيانة.

يأتي ذلك ضمن خطتها الشاملة لتطوير منظومة السكة الحديد، ورفع كفاءة الأداء الفني والإداري داخل مختلف الإدارات التابعة لها، ويستمر التقديم حتى يوم 4 نوفمبر 2025.

وظائف الهيئة القومية لسكك حديد مصر 2025

تفاصيل وظائف الهيئة القومية لسكك حديد مصر

تستهدف الوظائف الجديدة أصحاب المؤهلات الهندسية العليا ممن يمتلكون خبرة لا تقل عن 16 عاما في مجالات العمل المتخصصة، أو عامين على الأقل في وظيفة قيادية أدنى مباشرة.

كما تشترط الهيئة إجادة استخدام الحاسب الآلي واللغة الأجنبية، إلى جانب مهارات التخطيط، والتحليل، واتخاذ القرار، والقدرة على القيادة والإشراف على فرق العمل بكفاءة.

الوظائف القيادية المتاحة

مدير عام ورش العربات بأبي غاطس وكوبري الليمون

مسئول عن إعداد وتنفيذ خطط الصيانة اليومية والدورية لعربات الركاب.

الإشراف على عمليات العمرة الشاملة ومتابعة جودة الأداء الفني.

ضمان الالتزام بإجراءات السلامة والأمن الصناعي داخل الورش.

يشترط الحصول على مؤهل هندسي عال وإجادة اللغة الأجنبية واستخدام الحاسب الآلي.

مدير عام ورش التبين وبولاق الدكرور

يتولى الإشراف الكامل على صيانة الجرارات وعربات البضائع.

مراجعة وتحديث سجلات الصيانة الدورية لضمان استمرارية التشغيل الآمن.

إعداد تقارير تحليلية وتقديم مقترحات تطويرية لتحسين كفاءة العمل.

يشترط امتلاك مهارات التواصل والعرض والإقناع إلى جانب الخبرة الفنية المتخصصة.

الشروط العامة للتقديم

تقديم بيان حالة وظيفية معتمد ومحدث.

إرفاق 6 صور شخصية حديثة مقاس (4×6).

تقديم بيان بالإنجازات والمقترحات مدعما على CD.

إرفاق صورة من شهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومي وصحيفة الحالة الجنائية وتحليل المخدرات.

خطاب رسمي من الإدارة القانونية يثبت عدم وجود جزاءات أو تحقيقات سابقة.

طريقة التقديم في وظائف الهيئة القومية لسكك حديد مصر

يتم تقديم المستندات يدويا إلى:

الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية – مبنى محطة القاهرة – الدور الثاني – ميدان رمسيس.

ويشترط إحضار الأصول للاطلاع عليها مع سبع نسخ ضوئية من جميع المستندات المطلوبة، بالإضافة إلى استيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة بالكامل، في موعد أقصاه 4 نوفمبر 2025.

فرص وتوجهات التطوير

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتجديد الكوادر الفنية والإدارية وتعزيز منظومة القيادة في مواقع التشغيل والصيانة الحيوية.

وتهدف الهيئة من خلال هذه الوظائف إلى جذب الكفاءات المتميزة القادرة على المساهمة في خطط التطوير الشاملة التي يشهدها قطاع النقل والمواصلات، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحديث البنية التحتية للنقل الجماعي.

وتعد وظائف سكك حديد مصر فرصة مميزة للمهندسين وأصحاب الخبرات الطويلة في مجالات الصيانة والإدارة الفنية، الراغبين في تولي مناصب قيادية داخل أحد أقدم وأهم المرافق الحيوية في الدولة، لما توفره من استقرار مهني وفرص حقيقية للتطوير والمشاركة في مشروعات قومية كبرى تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.