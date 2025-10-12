سعر الذهب اليوم الأحد في مصر

سعر الذهب اليوم الاحد في مصر، يشهد حالة من الاهتمام من جانب المواطنين، خاصة المقبلين على الزواج ومحبي اقتناء المشغولات الذهبية، في ظل استمرار المعدن الأصفر في أداء دوره كأداة رئيسية للادخار وحفظ القيمة.

ويبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6166 جنيها للبيع و6137 جنيها للشراء، بينما سجل عيار 22 حوالي 5652 جنيها للبيع و5626 جنيها للشراء.



أما عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين فبلغ 5395 جنيها للبيع و5370 جنيها للشراء، في حين وصل عيار 18 إلى 4624 جنيها للبيع و4603 جنيهات للشراء.

وسجل عيار 14 نحو 3597 جنيها للبيع و3580 جنيها للشراء، وبلغ عيار 12 حوالي 3083 جنيها للبيع و3069 جنيها للشراء، فيما سجلت الأونصة 191775 جنيها للبيع و190887 جنيها للشراء، وبلغ سعر الجنيه الذهب 43160 جنيها للبيع و42960 جنيها للشراء، كما بلغت الأونصة عالميا 4018.33 دولار.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب بعدة متغيرات اقتصادية أبرزها تحركات الأونصة في البورصات العالمية وسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، إضافة إلى السياسات النقدية وأسعار الفائدة التي تحددها البنوك المركزية، إذ يؤدي خفض الفائدة عادة إلى زيادة الإقبال على الذهب باعتباره بديلا آمنا للاستثمار.

أفضل عيار ذهب للشراء

ويعد عيار 21 هو الأكثر انتشارا في السوق، لكونه العيار الرسمي المستخدم في الخطوبة والزواج، حيث يجمع بين النقاء والسعر المتوسط المناسب لمعظم الفئات.



أما عيار 24 فيتميز بأعلى درجات النقاء والقيمة، ويفضل في السبائك والادخار طويل الأجل، بينما يحظى عيار 18 بشعبية كبيرة بين الشباب نظرا لتنوع تصميماته وانخفاض سعره نسبيا، مما يجعله خيارا مثاليا للاستخدام اليومي، في حين تلقى الأعيرة الأخف مثل 14 و12 رواجا في تصميمات المشغولات البسيطة ذات الوزن الخفيف.

الذهب يجمع بين الزينة والادخار

يحتفظ الذهب بمكانة فريدة، إذ يجمع بين الزينة والادخار، كونه رمزا للجمال والثراء في الوقت نفسه.

وفي ظل تقلبات الأسواق العالمية وتراجع الثقة في بعض أدوات الاستثمار التقليدية، يبقى المعدن الأصفر الخيار الأول للراغبين في حماية مدخراتهم وضمان استقرارها أمام موجات التضخم أو الأزمات الاقتصادية.

رأي خبراء الاقتصاد

ويرى خبراء الاقتصاد أن الذهب سيظل خلال الفترة المقبلة أحد أهم أدوات التحوط والادخار الآمن، خاصة مع استمرار التقلبات في الأسواق المالية واتجاه العديد من الدول إلى سياسات نقدية أكثر مرونة.



وتوقعوا أن يواصل الذهب الحفاظ على مكانته كملاذ استثماري موثوق، لما يوفره من استقرار وقيمة حقيقية على المدى الطويل، مقارنة بالأصول الأخرى التي قد تتأثر سريعا بالتغيرات الاقتصادية العالمية.