قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحت رعاية الرئيس السيسي.. انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه
بعد ظهور تمساح في الشارع.. كيف يحظر القانون حيازة الحيوانات الخطرة؟
وزير الصحة يشهد حفل توزيع جائزة فيركو للصحة العامة في ألمانيا
البث الإسرائيلية: منسق شؤون المحتجزين أبلغ العائلات بأن عملية الإفراج عن ذويهم ستبدأ صباح الغد
مصر تتسلم رئاسة المنظمة الدولية للتقييس "أيزو" لمدة 3 أعوام
عبور أكثر من 400 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح وفقا لاتفاق شرم الشيخ
تبادل إطلاق نار بين أفغانستان وباكستان.. وطالبان تزعم: سيطرنا على مواقع على الحدود
إذاعة جيش الاحتلال: حماس تعمل على تجميع المحتجزين في مكان واحد
ارتفاع جديد في أسعار الدواجن الآن في الأسواق
من الصباحية.. أول ظهور لـ إيناس الدغيدي وزوجها مع إلهام شاهين
بعد دونالد ترامب.. 4 رؤساء يحلمون بالحصول على جائزة نوبل للسلام
نشر مقاطع فيديو خادشة.. كروان إسكندرية يواجه الحبس سنتين طبقا للقانون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سعر الذهب اليوم الأحد في مصر

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
محمد غالي

سعر الذهب اليوم الاحد في مصر، يشهد حالة من الاهتمام من جانب المواطنين، خاصة المقبلين على الزواج ومحبي اقتناء المشغولات الذهبية، في ظل استمرار المعدن الأصفر في أداء دوره كأداة رئيسية للادخار وحفظ القيمة.

سعر الذهب اليوم الاحد في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر

ويبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6166 جنيها للبيع و6137 جنيها للشراء، بينما سجل عيار 22 حوالي 5652 جنيها للبيع و5626 جنيها للشراء. 


أما عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين فبلغ 5395 جنيها للبيع و5370 جنيها للشراء، في حين وصل عيار 18 إلى 4624 جنيها للبيع و4603 جنيهات للشراء.

وسجل عيار 14 نحو 3597 جنيها للبيع و3580 جنيها للشراء، وبلغ عيار 12 حوالي 3083 جنيها للبيع و3069 جنيها للشراء، فيما سجلت الأونصة 191775 جنيها للبيع و190887 جنيها للشراء، وبلغ سعر الجنيه الذهب 43160 جنيها للبيع و42960 جنيها للشراء، كما بلغت الأونصة عالميا 4018.33 دولار.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب بعدة متغيرات اقتصادية أبرزها تحركات الأونصة في البورصات العالمية وسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، إضافة إلى السياسات النقدية وأسعار الفائدة التي تحددها البنوك المركزية، إذ يؤدي خفض الفائدة عادة إلى زيادة الإقبال على الذهب باعتباره بديلا آمنا للاستثمار. 

أفضل عيار ذهب للشراء

ويعد عيار 21 هو الأكثر انتشارا في السوق، لكونه العيار الرسمي المستخدم في الخطوبة والزواج، حيث يجمع بين النقاء والسعر المتوسط المناسب لمعظم الفئات. 


أما عيار 24 فيتميز بأعلى درجات النقاء والقيمة، ويفضل في السبائك والادخار طويل الأجل، بينما يحظى عيار 18 بشعبية كبيرة بين الشباب نظرا لتنوع تصميماته وانخفاض سعره نسبيا، مما يجعله خيارا مثاليا للاستخدام اليومي، في حين تلقى الأعيرة الأخف مثل 14 و12 رواجا في تصميمات المشغولات البسيطة ذات الوزن الخفيف.

الذهب يجمع بين الزينة والادخار

يحتفظ الذهب بمكانة فريدة، إذ يجمع بين الزينة والادخار، كونه رمزا للجمال والثراء في الوقت نفسه. 

وفي ظل تقلبات الأسواق العالمية وتراجع الثقة في بعض أدوات الاستثمار التقليدية، يبقى المعدن الأصفر الخيار الأول للراغبين في حماية مدخراتهم وضمان استقرارها أمام موجات التضخم أو الأزمات الاقتصادية.

رأي خبراء الاقتصاد

ويرى خبراء الاقتصاد أن الذهب سيظل خلال الفترة المقبلة أحد أهم أدوات التحوط والادخار الآمن، خاصة مع استمرار التقلبات في الأسواق المالية واتجاه العديد من الدول إلى سياسات نقدية أكثر مرونة. 


وتوقعوا أن يواصل الذهب الحفاظ على مكانته كملاذ استثماري موثوق، لما يوفره من استقرار وقيمة حقيقية على المدى الطويل، مقارنة بالأصول الأخرى التي قد تتأثر سريعا بالتغيرات الاقتصادية العالمية.

سعر الذهب سعر الذهب اليوم الذهب اليوم سعر الذهب اليوم في مصر سعر الذهب اليوم الاحد في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

علم قطر

سفارة قطر بالقاهرة تُصدر بيانًا حول وفاة 3 من دبلوماسييها في حادث مروري بشرم الشيخ

طريقة التقديم الإلكتروني للحصول على وحدة بديلة لسكان الإيجار القديم 2025

طريقة التقديم الإلكتروني للحصول على وحدة بديلة لسكان الإيجار القديم 2025

تعرف علي موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

حادث تصادم

وفاة 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة بالقرب من شرم الشيخ

الموضوع طلع بجد ..قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

الموضوع طلع بجد .. قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

الأمطار

خرائط سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة.. الأرصاد تكشف مفاجأة

أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 11 أكتوبر 2025 في محطات الوقود

أسعار البنزين والسولار اليوم في محطات الوقود

ترشيحاتنا

أحمد سوكارنو

إيناس الدغيدي: جوزي مش شاب ومش أصغر مني بـ25 سنة هو قدّي

عمرو أديب

خبير اقتصادي يوضح: لماذا لا تنخفض الأسعار بعد نزول الدولار؟

نائب رئيس مهرجان نقابة المهن التمثيلية،

جدل غير مبرر .. رد مهرجان نقابة المهن التمثيلية على فيديو حفل الافتتاح

بالصور

بحضور أمير كرارة.. الصور الكاملة للعرض الخاص لفيلم أوسكار عودة الماموث

العرض الخاص لفيلم أوسكار
العرض الخاص لفيلم أوسكار
العرض الخاص لفيلم أوسكار

بالأحمر اللافت.. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

درة
درة
درة

أخبار قنا: افتتاح مجمع مواقف قفط.. وضبط مواد بترولية تباع فى محل بقالة

حريق بقنا
حريق بقنا
حريق بقنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

المزيد