سعر أغلي عيار ذهب اليوم 3-10-2025

ثبت سعر أغلي عيار ذهب مع بداية تداولات اليوم الجمعة الموافق 3-10-2025، داخل محلات الصاغة، بعد اعلان البنك المركزي المصري خفض الفائدة في البنوك

أكبر عيار ذهب اليوم

تضمن سعر أكبر أعيرة الذهب في مصر وهو من عيار 24 الأكبر قيمة داخل الصاغة المصرية.

آخر تحديث لسعر أعلي أعيرة الذهب تداولا

جاء آخر تحديث سجله سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5960 جنيه للبيع و5982 جنيه للشراء

استقرار المعدن الأصفر

واستقر سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم الجمعة على مستوي محلات الصاغة المصرية.

هدوء في الذهب

واستعاد الذهب هدوءه صباح اليوم الجمعة بعد حسم البنك المركزي المصري مصير الفائدة في الجهاز المصرفي أمس الخميس.

تحركات الذهب

وأغلق سعر الذهب أمس الخميس علي زيادة طفيفة بعد اعلان البنك المركزي سعر الفائدة خلال الساعات المقبلة.

ارتفاع الذهب

وصل معدل زيادة سعر جرام الذهب مقدار 15 جنيه، ليصل معدل زيادته بأكثر من 85 جنيه علي الأقل خلال أيام قلائل.

تحركات الذهب

وأظهر سعر جرام الذهب علي مدار الأسابيع القلائل الماضية زيادة غير مسبوقة كسرت حاجز الـ 300 جنيه علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

سعر عيار 24 اليوم

سعر عيار 21 اليوم

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5215 جنيه للبيع و 4235 جنيه للشراء

سعر عيار 18اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3370 جنيه للبيع و 4487 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

سجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3476 جنيه للبيع و 3490 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب إلي 41.72 ألف جنيه للبيع و 41.88 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية اليوم

سجل سعر أوقية الذهب نحو 3877 دولار للبيع و 3878 دولار للشراء

مكاسب ضخمة خلال 10 أشهر

ورغم هذا التراجع المحدود، إلا أن أسعار الذهب في مصر ما زالت تسجل مستويات تاريخية غير مسبوقة، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بمقدار 1400 جنيه خلال الأشهر العشرة الأخيرة فقط، مدفوعًا بالزيادات الكبيرة في أسعار الذهب عالميًا إلى جانب حالة الطلب القوي.

ويؤكد خبراء سوق المعادن أن هذه القفزات الكبيرة ما زالت تثير قلق المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، حيث ارتبطت بشكل مباشر بتقلبات البورصة العالمية للذهب وارتفاع الأونصة لمستويات قياسية بسبب التورتات الجيوسياسية وسياسة أمريكا التجارية العدائية مع بلدان العالم.

الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، واصلت الأونصة الذهبية تسجيل مستويات مرتفعة لتتداول بالقرب من 2387 دولارًا، وسط توقعات بمزيد من الصعود نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية في أكثر من منطقة. هذا الارتفاع انعكس بشكل مباشر على السوق المصري، الذي بات يتحرك لحظيًا مع بورصة المعادن العالمية.

ويشير خبراء إلى أن أي انفراجة في المشهد العالمي قد تخفف من حدة الصعود، لكن حتى الآن ما زالت التوقعات تميل إلى المزيد من الارتفاعات، بعد اعلان توقف الحكومة الفيدرالية الأمريكية.

تراجع عالمي

تراجعت أسعار الذهب على نحو طفيف خلال تعاملات أمس الخميس، الثاني من أكتوبر تشرين الأول، إذ تخلى عن أعلى مستوى على الإطلاق الذي سجله الجلسة الماضية، وسط عمليات جني أرباح وارتفاع طفيف للدولار.

وتشير التوقعات إلى مزيد من عمليات خفض معدل الفائدة لدى الفدرالي، كما تهيمن حالة عدم اليقين السياسي بعد دخول الإغلاق الحكومي الأميركي حيز التنفيذ، مما انعكس على سعر المعدن الأصفر في الجلسات الماضية والذي يعد ملاذاً آمناً.

ووفقا لأدة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يرجح المتعاملون خفضاً 25 نقطة أساس لمعدل الفائدة الرئيسي هذا الشهر.

وعلى صعيد الاقتصاد الأميركي، أظهرت البيانات أن وظائف القطاع الخاص في أميركا انخفضت 32 ألف وظيفة في سبتمبر أيلول بعد تراجعها ثلاثة آلاف وظيفة في أغسطس آب عقب مراجعة بالخفض

وأوقفت الحكومة الأميركية معظم أنشطتها مما يهدد آلاف الوظائف الاتحادية بعد أن حالت الانقسامات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي دون توصل الكونغرس والبيت الأبيض إلى اتفاق تمويل.

وقد يتسبب الإغلاق في تأخير صدور بيانات مؤشرات اقتصادية، منها تقرير الوظائف غير الزراعية الذي يحظى بمتابعة وثيقة والمنتظر صدوره غداً الجمعة.