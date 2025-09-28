سعر عيار 21 اليوم 28-9-2025

ثبت أشهر عيار ذهب في مصر مع أول تداولات اليوم الأحد الموافق 28-9-2025، داخل محلات الصاغة المصرية

سعر أشهر عيار ذهب

جاء أشهر أعيرة الذهب وهو من عيار 21 الأكثر شهرة على مستوي الأعيرة الذهبية المنتشرة في مختلف أسواق ومناطق الجمهورية.

آخر تحديث لأشهر عيار ذهب

استقرار الذهب اليوم

وشهد سعر الذهب في مصر استقرارا على مدار الأعيرة الذهبية والمشغولات المنتشرة في محلات الصاغة حيث تضمنت هدوءا نسبيا في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 27-9-2025 .

تحرك الذهب

ومع ختام تعاملات أمس السبت صعد سعر جرام الذهب مقدار 15جنيه بعد حالة من التذبذب قد شهدها المعدن الأصفر علي مدار الاسابيع السابقة

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر الجرام من عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5771 جنيه للبيع و 5800 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وصل يعر عيار 18 الاوسط بين الاعيرة الذهيبية نحمو 4328 جنيه للبيع و 4350 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5050 جنيه للبيع و 5090 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وسجل سعر عيار 14 الاقل فئة نحو 4466 جنيه للبيع و3383 جنيه للبيع

سعر أوقية الذهب اليوم

سحل سعر اوقية الذهب نحو 3759 دولار للبيع و 3760 دولار للشراء

ختام تعاملات الأسبوع

اختتمت أسعار الذهب تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع لافت، محققة مكاسب أسبوعية تقارب 3%، مدعومة بتصاعد المخاوف العالمية عقب إعلان واشنطن عن رسوم جمركية جديدة، فضلا عن بيانات أمريكية حديثة أظهرت استقرار التضخم الأساسي خلال أغسطس، في إشارة إلى استمرار البنك المركزي الأمريكي في مساره نحو مزيد من خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وصعدت عقود الذهب الآجلة لتغلق تداولات الأسبوع أمس /الجمعة/ عند 3,792.87 دولار للأوقية بزيادة 0.58%، بينما ارتفع الذهب الفوري إلى 3,763.29 دولار للأوقية بزيادة 0.37%، لينهي المعدن الأصفر الأسبوع على مكاسب بنحو 3%، وفقا لبيانات منصة (ماركت ووتش).

وفي المقابل، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى 98.15 نقطة منخفضا 0.41% أمام سلة من العملات الرئيسية بقيادة اليورو والجنيه الإسترليني.

وعززت قراءة مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي أسعار المعدن الأصفر، إذ جاءت متماشية مع التوقعات، ما رفع احتمالية مواصلة البنك المركزي الأمريكي تيسير تكاليف الاقتراض.