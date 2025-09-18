قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نائب رئيس وزراء روسيا لـ صدى البلد : نقدر مشاركة مصر بمهرجان الشباب العالمي
وزير الخارجية القطري يثمن الموقف المصري الداعم لبلاده بعد هجوم الدوحة
استجابة للمواطنين..وزيرة التنمية المحلية تغير لجنة التصالح بحي شرق مدينة نصر
مصدر إسرائيلي: شاحنات المساعدات لغزة غير خاضعة للتفتيش بموجب اتفاق مع الأردن
رحيل مفاجئ.. الحريدية تبكي حزنًا لغرق سائق في ترعة بعد مهمة إنسانية
وزير الكهرباء يتابع مع نظيره السوداني تنفيذ خط الربط بين البلدين
هل يجوز التهرب من الضرائب بحجة ظلم تقديراتها ؟.. المفتي يحسم الجدل
مدبولي لـ ملك إسبانيا: نرفض تهجير الشعب الفلسطيني ونؤيد حل الدولتين
أبل تكشف عن iPhone Air.. أنحف هواتفها بتقنيات ثورية
أخبار التوك شو| مدبولي: الشراكة الاستراتيجية مع إسبانيا مرحلة جديدة من التعاون البناء.. والأرصاد تكشف موعد فصل الخريف رسميا
زائر عملاق يقترب من الأرض.. حدث كوني لن يتكرر قبل 7500 عام |ما هو أبوفيس؟
صرخة ضمير.. طيارون أمريكيون يرفضون نقل السلاح لـ إسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع طفيف لأسعار الذهب محليًا بعد خفض الفائدة من الفيدرالي الأمريكي

ذهب
ذهب
ولاء عبد الكريم

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم ارتفاعًا طفيفًا ملحوظًا، تزامنًا مع تصاعد التوقعات العالمية عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس ليصبح نطاق الفائدة بين 4.00% و4.25%، في أول خفض للفائدة هذا العام.

وجاءت أسعار الذهب في السوق اليوم كالتالي :

عيار 24: البيع 5645.75 جنيه – الشراء 5622.75 جنيه

عيار 22: البيع 5175.25 جنيه – الشراء 5154.25 جنيه

عيار 21: البيع 4940 جنيه – الشراء 4920 جنيه

عيار 18: البيع 4234.25 جنيه – الشراء 4217.25 جنيه

عيار 14: البيع 3293.25 جنيه – الشراء 3280 جنيه

عيار 12: البيع 2822.75 جنيه – الشراء 2811.50 جنيه

الجنيه الذهب: 39,504 جنيه للبيع – 39,344 جنيه للشراء


أكد خبراء أن خفض الفائدة من جانب الفيدرالي يعزز جاذبية الذهب عالميًا كملاذ آمن في ظل انخفاض العوائد على الأصول المدرة للفائدة، وهو ما انعكس على السوق المحلية بارتفاع تدريجي في الأسعار.

ورغم ذلك، جاءت الزيادة في السوق المصرية محدودة نسبيًا نتيجة استقرار نسبي في سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ما حدّ من اتساع نطاق الارتفاع.

ويرجح محللون أن تشهد أسعار الذهب عالميًا مزيدًا من الصعود خلال الفترة المقبلة إذا واصل الفيدرالي سياسة خفض الفائدة، بينما ستظل الأسعار المحلية مرهونة بتحركات الدولار والطلب الداخلي.

ارتفاع أسعار الذهب ذهب شراء بيع سعر صرف الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

مرتبات هر سبتمبر

بعد قرار المالية والحد الأدنى للأجور .. مواعيد صرف المرتبات 2025 للأشهر المتبقية

لحظة بيع أسورة الملك

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

جنيهات ذهب

بعد قرار خفض الفائدة.. كم وصل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر؟

إيناس الدغيدي

بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها

دولار امريكي

رسمياً الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال

جنود الاحتلال يرفضون القتال في غزة

ارشيفي

إصابة 2 بجروح خطيرة .. إطلاق نار على جنود الاحتلال عند معبر اللنبي

الجيش التركي

تركيا: تواجدنا بسوريا في إطار الدفاع المشترك والإنسحاب منها لايمكن النظر فيه

بالصور

ضبط 25 توكتوك غير مرخص ومخالف لخطوط السير بشوارع مدينة الزقازيق

توك توك
توك توك
توك توك

ضبط 3 أطنان ستربس ودواجن مجهولة المصدر في بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

اختيار الألوان رهيب.. ناقد موضة يعلق على فستان ميلانيا ترامب في لندن

ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب

أورمان الشرقية توزع شنط وأدوات مدرسية على الأسر الأولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

فيديو

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توكتوك بالقاهرة

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توك توك بالقاهرة

تطورات قضية فتاة الأردن

البراءة ليست النهاية.. أسرة آية عادل تتمسك بالتصعيد في قضية “ضحية الأردن”

حقيقة استمرار زواج بوسي شلبي

محامية بوسي شلبي تؤكد استمرار زواجها من محمود عبد العزيز حتى وفاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد