ارتفاع طفيف لأسعار الذهب محليًا بعد خفض الفائدة من الفيدرالي الأمريكي

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم ارتفاعًا طفيفًا ملحوظًا، تزامنًا مع تصاعد التوقعات العالمية عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس ليصبح نطاق الفائدة بين 4.00% و4.25%، في أول خفض للفائدة هذا العام.

وجاءت أسعار الذهب في السوق اليوم كالتالي :

عيار 24: البيع 5645.75 جنيه – الشراء 5622.75 جنيه

عيار 22: البيع 5175.25 جنيه – الشراء 5154.25 جنيه

عيار 21: البيع 4940 جنيه – الشراء 4920 جنيه

عيار 18: البيع 4234.25 جنيه – الشراء 4217.25 جنيه

عيار 14: البيع 3293.25 جنيه – الشراء 3280 جنيه

عيار 12: البيع 2822.75 جنيه – الشراء 2811.50 جنيه

الجنيه الذهب: 39,504 جنيه للبيع – 39,344 جنيه للشراء



أكد خبراء أن خفض الفائدة من جانب الفيدرالي يعزز جاذبية الذهب عالميًا كملاذ آمن في ظل انخفاض العوائد على الأصول المدرة للفائدة، وهو ما انعكس على السوق المحلية بارتفاع تدريجي في الأسعار.

ورغم ذلك، جاءت الزيادة في السوق المصرية محدودة نسبيًا نتيجة استقرار نسبي في سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ما حدّ من اتساع نطاق الارتفاع.

ويرجح محللون أن تشهد أسعار الذهب عالميًا مزيدًا من الصعود خلال الفترة المقبلة إذا واصل الفيدرالي سياسة خفض الفائدة، بينما ستظل الأسعار المحلية مرهونة بتحركات الدولار والطلب الداخلي.