بسبب الأجرة.. القبض على سائق ميكروباص تعدى على سيدة بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد سيارة أجرة "ميكروباص" بتهديد القائمة بالنشر وآخرين بسلاح أبيض بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الميكروباص الظاهر بمقطع الفيديو "سارى التراخيص" وقائده وقت ارتكاب الواقعة (سائق - مقيم بالفيوم "يحمل رخصة قيادة منتهية") .

وبمواجهته قرر أنه بتاريخ 13/ الجارى حدثت مشادة كلامية بينه وبين إحدى السيدات حال استقلالها السيارة لخلافات حول قيمة الأجرة عقب توصيلها لأحد المواقف بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة تطورت لتعدى كل منهما على الآخر بالسب، وأضاف أنه كان يحمل فـى يده مفتاح السيارة ونفى حيازته لسلاح أبيض.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.