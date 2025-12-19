قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كأس عاصمة مصر| بتروجيت يتقدم على الإسماعيلي بهدف نظيف في الشوط الأول
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مواجهة غزل المحلة وفاركو بكأس عاصمة مصر
رصاصة طائشة تحصد روح طبيب قنا| ماذا حدث للدكتور أبو الحسن رجب؟.. وأصدقائه: عانى 45 يوما من الإصابة.. ورحيله وجع قلوبنا
بالاسم من المنزل.. خطوات الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر ديسمبر 2025
يوتيوب متوقف وجوجل خارج الخدمة.. عطل Cloudflare يضرب أشهر المواقع
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة سيلة الظهر في محافظة جنين
من فخ التريند إلى قفص الاتهام .. قصة والدة شيماء جمال بعد القبض عليها
وزير الخارجية: مصر حريصة على تعزيز التعاون الاستثماري وزيادة التبادل التجاري مع زيمبابوي
جوتيريش: نحتاج إلى وقف إطلاق نار مستدام في غزة
إصابة قوية تبعد حارس باريس سان جيرمان عن الفريق الفترة المقبلة
شهيد الواجب مات برصاصة طائشة أثناء عمله.. وزير الصحة ينعى طبيب قنا
الزعل بيكسر القلب | تحذير عاجل من جمال شعبان في هذا الشأن .. فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

بسبب الأجرة.. القبض على سائق ميكروباص تعدى على سيدة بالجيزة

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد سيارة أجرة "ميكروباص" بتهديد القائمة بالنشر وآخرين بسلاح أبيض بالجيزة.

 بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الميكروباص الظاهر بمقطع الفيديو "سارى التراخيص" وقائده وقت ارتكاب الواقعة (سائق - مقيم بالفيوم "يحمل رخصة قيادة منتهية") .

 وبمواجهته قرر أنه بتاريخ 13/ الجارى حدثت مشادة كلامية بينه وبين إحدى السيدات حال استقلالها السيارة لخلافات حول قيمة الأجرة عقب توصيلها لأحد المواقف بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة تطورت لتعدى كل منهما على الآخر بالسب، وأضاف أنه كان يحمل فـى يده مفتاح السيارة ونفى حيازته لسلاح أبيض.

 تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها. 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى ميكروباص

