القبص على بائع خضروات تعدى على زميلة بالضرب بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليه بالسب والضرب بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 16 الجارى تبلغ لقسم شرطة الزقازيق من (بائع خضروات- مقيم بدائرة القسم) بتضرره من (بائع خضـروات- مقيم بذات الدائرة) لقيامه بالتعدى عليه بالسب والضرب أثناء تواجدهما بدائرة القسم، لخلافات سابقة حول مكان الإفتراش بالسوق.. وأمكن ضبط المشكو فى حقه.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب وإتهم المبلغ بالتعدى عليه بالسب والشتم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.





