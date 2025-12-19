اتحاد الكرة ينفي التعاقد مع مدير فني للجبلاية

أكد الدكتور مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد المصري لكرة القدم، أن الاتحاد ينفي نفيًا قاطعًا ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن التعاقد مع أحد المدربين لتولي منصب مدير فني للاتحاد.

وأوضح عزام أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة جملةً وتفصيلًا.

وأضاف الأمين العام للاتحاد أن تداول مثل هذه الأخبار غير الدقيقة من شأنه إثارة البلبلة والارتباك دون مبرر، داعيًا وسائل الإعلام المختلفة إلى تحري الدقة، والرجوع إلى البيانات والمصادر الرسمية للاتحاد قبل نشر أو تداول أي أخبار، خاصة ما يتعلق بالقرارات الإدارية والفنية.