بتروجت يفوز على الإسماعيلي ببطولة كأس عاصمة مصر
تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس الرابطة
عقوبة تصل للإعدام.. اعتقال 200 شخص في ميانمار بسبب قانون جديد للانتخابات
مصادر تكشف موقف كيروش من قيادة الإدارة الفنية في اتحاد الكرة
بعد زيادة المعاشات.. احسب هتقبض كام في شهر يناير 2026؟
بعد انتشار فيروس الأنفلونزا.. مستشار الرئيس للصحة لطلاب المدارس: ما تخافوش
كان زماني اشتريت مصر.. حسام موافي: درَّست 7000 ساعة مجانًا لمدة 30 سنة
فاركو يهزم غزل المحلة بهدف نظيف في كأس عاصمة مصر
رغم الإصابات والطرد .. كيف وصل منتخب المغرب لـ منصة تتويج كأس العرب
جوائز مفيد فوزي وآمال العمدة .. صدى البلد تحظى بأفضل تغطية فنية
السلالة الفرعية K من الإنفلونزا تثير القلق.. ما حقيقتها ولماذا تنتشر بسرعة؟
شيخ الأزهر يهنئ الأمير تميم بن حمد باليوم الوطني لـ قطر
حوادث

راكب موتوسيكل.. سقوط لص سرق حقيبة من شخص بالقاهرة

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد دراجة نارية بسرقة حقيبة من أحد الأشخاص ولاذ بالفرار بالقاهرة.

 بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول من (موظف - مقيم بمحافظة القليوبية) بتضرره من قيام قائد دراجة نارية بسرقة حقيبة يد خاصة به وبداخلها مبلغ مالى بأسلوب "الخطف" ولاذ بالفرار ، وذلك أثناء سيره بدائرة القسم.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) وبحوزته المبلغ المالى المُشار إليه والدراجة النارية المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة "بدون لوحات" ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه .

 تم التحفظ على الدراجة النارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى دراجة نارية

عداد الكهرباء

باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

والدة شيماء جمال

كنت بهددهم بس.. القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بالطالبية

والدة شيماء جمال السيدة ماجدة الحشاش

إخلاء سبيل والدة شيماء جمال وترحيلها لمطروح.. القصة الكاملة للقبض على ماجدة الحشاش

كأس عاصمة مصر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة في ثاني جولات كأس عاصمة مصر

سعر الذهب

سعر أشهر عيار 21 اليوم 19-12-2025

حالة الطقس

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة.. استعدوا للبرودة والشبورة

الفنانة نجلاء بدر

نجلاء بدر: طلبت الطلاق بعد ضغوط نفسية قاسية بسبب فشل محاولات الإنجاب

يزن النعيمات

عين الحسود فيها عود.. لعنة الإصابات تضرب صفقات الأهلي السوبر

محافظ أسيوط يلتقي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر لبحث عدد من المشروعات التنموية المشتركة

محافظ أسيوط يبحث مع رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر عددا من المشروعات التنموية المشتركة

جثة صورة أرشيفية

المنيا .. مصرع شاب صدمه قطار بالقرب من مزلقان ملوي

الفائزون في البطولة

كفر الشيخ تحصد 7 ميداليات في بطولة الجمهورية للمصارعة.. صور

بالصور

عادات يومية تسرّع من الشيخوخة دون أن نشعر .. احترس منها

بحلول فعّالة.. علاج رائحة الفم المنبعثة من المعدة

مصر تستضيف وفدا رفيع المستوى من منظمات الطيران الدولية.. صور

شركة سيارات نستبدل 20% من موظفيها بالذكاء الاصطناعي بعد تسريحهم

عفاف شعيب

في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

