راكب موتوسيكل.. سقوط لص سرق حقيبة من شخص بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد دراجة نارية بسرقة حقيبة من أحد الأشخاص ولاذ بالفرار بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول من (موظف - مقيم بمحافظة القليوبية) بتضرره من قيام قائد دراجة نارية بسرقة حقيبة يد خاصة به وبداخلها مبلغ مالى بأسلوب "الخطف" ولاذ بالفرار ، وذلك أثناء سيره بدائرة القسم.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) وبحوزته المبلغ المالى المُشار إليه والدراجة النارية المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة "بدون لوحات" ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه .

تم التحفظ على الدراجة النارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.



