فكرك يعني هفضل سنجل عشان انت مضايق .. أحمد العوضي يعلن عن زواجه قريبا

أعلن الفنان أحمد العوضي عن ارتباطه مؤكدا انه سيعلن عن كافة التفاصيل خلال الفترة المقبلة وهو ما كان اعلن عنه من قبل فى برنامج رامز جلال الأخير.

وقال احمد العوضي فى لقاء تلفزيوني له: قريبا سأعلن عن حفل الزفاف وكافة التفاصيل موضحا انه يقوم ببعض الاجراءات خلال الفترة المقبلة.

واوضح أحمد العوضي: أنا هتجوز واللي يضايق يضايق دا شرع ربنا، واللي مضايق من زواجي اضايق يا حبيبي براحتك.. هفضل سنجل يعني عشان أنت مضايق أني هتجوز؟

من ناحية أخرى طرحت شاشة dmc برومو تشويقيًا لحلقة الفنان أحمد العوضي مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها الشهير «صاحبة السعادة»، والمقرر عرضها يوم الأحد المقبل.

ويكشف أحمد العوضي خلال اللقاء عن كواليس بداياته الفنية، وأهم المحطات في مشواره الدرامي والسينمائي، متطرقًا إلى النجاح الجماهيري الذي حققه خلال السنوات الأخيرة، والذي جعله من أبرز نجوم الصف الأول.

كما يتحدث أحمد العوضي عن حياته العاطفية، خاصة بعد تصريحه السابق بأنه سيحتفل بعيد ميلاده القادم برفقة «المدام»، ما أثار فضول جمهوره.

ومن أبرز التصريحات التي وردت في البرومو، قال أحمد العوضي: «بيبقى همّي كل سنة أقدّم مسلسل يلمس الناس ويدخل بيوتهم، أنا بتغذّى على حب الناس»، مؤكدًا: «ما بحترمش الراجل اللي يتكلم عن علاقة بعد ما تخلص»، مضيفًا: «أنا مش بنفخ نفسي أونطة… دي حقيقة».

مسلسل علي كلاي

يخوض أحمد العوضي، سباق دراما رمضان المقبل بمسلسل "علي كلاي"، ويشاركه في البطولة: درة، بيومي فؤاد، يارا السكري، محمود البزاوي، سينتيا خليفة، انتصار، الشحات مبروك، ريم سامي، محمد ثروت، وآخرين، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.