كأس الرابطة.. الأهلي يتقدم بالهدف الأول على سيراميكا كليوباترا
مصطفى بكري: مصر مستهدفة .. ونسعى بكل ما نملك للحفاظ على الوطن
دين عليه لا يسقط.. الإفتاء توضح حكم الإنسان الذي لا يزكي ماله لسنوات
فكرك يعني هفضل سنجل عشان انت مضايق .. أحمد العوضي يعلن عن زواجه قريبا
استشهاد 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على خيام النازحين شرق مدينة غزة
13 غرزة في الرأس.. معلم الإسماعيلية يكشف تفاصيل الاعتداء عليه بالمدرسة
بلاغات متبادلة بسبب مراجعة حسابات مدرسة دار التربية المملوكة للدجوي بالدقي
هالة صدقي تهنئ منتخب المغرب لتتويجه بـ كأس العرب: وحوش الكرة العربية
موعد مباراة مصر وزيمبابوي في بطولة كأس أمم أفريقيا
بالحسابات الفلكية.. موعد حلول شهري رجب ورمضان.. والأعمال المستحبة
فين الاحترام.. أزهري يهاجم فتاة المترو
الحضري يهنئ الشناوي بعيد ميلاده: ربنا يبعد عنك عيون الناس الوحشة
فكرك يعني هفضل سنجل عشان انت مضايق .. أحمد العوضي يعلن عن زواجه قريبا

أحمد إبراهيم

أعلن الفنان أحمد العوضي عن ارتباطه مؤكدا انه سيعلن عن كافة التفاصيل خلال الفترة المقبلة وهو ما كان اعلن عنه من قبل فى برنامج رامز جلال الأخير. 

وقال احمد العوضي فى لقاء تلفزيوني له: قريبا سأعلن عن حفل الزفاف وكافة التفاصيل موضحا انه يقوم ببعض الاجراءات خلال الفترة المقبلة. 

واوضح أحمد العوضي: أنا هتجوز واللي يضايق يضايق دا شرع ربنا، واللي مضايق من زواجي اضايق يا حبيبي براحتك.. هفضل سنجل يعني عشان أنت مضايق أني هتجوز؟

من ناحية أخرى طرحت شاشة dmc برومو تشويقيًا لحلقة الفنان أحمد العوضي مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها الشهير «صاحبة السعادة»، والمقرر عرضها يوم الأحد المقبل.

 ويكشف أحمد العوضي خلال اللقاء عن كواليس بداياته الفنية، وأهم المحطات في مشواره الدرامي والسينمائي، متطرقًا إلى النجاح الجماهيري الذي حققه خلال السنوات الأخيرة، والذي جعله من أبرز نجوم الصف الأول. 

كما يتحدث أحمد العوضي عن حياته العاطفية، خاصة بعد تصريحه السابق بأنه سيحتفل بعيد ميلاده القادم برفقة «المدام»، ما أثار فضول جمهوره.

 ومن أبرز التصريحات التي وردت في البرومو، قال أحمد العوضي: «بيبقى همّي كل سنة أقدّم مسلسل يلمس الناس ويدخل بيوتهم، أنا بتغذّى على حب الناس»، مؤكدًا: «ما بحترمش الراجل اللي يتكلم عن علاقة بعد ما تخلص»، مضيفًا: «أنا مش بنفخ نفسي أونطة… دي حقيقة».

 مسلسل علي كلاي

يخوض أحمد العوضي، سباق دراما رمضان المقبل بمسلسل "علي كلاي"، ويشاركه في البطولة: درة، بيومي فؤاد، يارا السكري، محمود البزاوي، سينتيا خليفة، انتصار، الشحات مبروك، ريم سامي، محمد ثروت، وآخرين، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

