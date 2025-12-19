استشهاد 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على خيام النازحين شرق مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، باستشهاد 6 مواطنين على الأقل مساء اليوم الجمعة، عقب قصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي مركز تدريب تابع لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية يؤوي عائلات نازحة بحي التفاح شرق مدينة غزة.

قصف خيام النازحين بحي التفاح

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن مدفعية الاحتلال قصفت مركزا تابعا لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية بحي التفاح، يؤوي عشرات العائلات النازحة، ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين على الأقل، في وقت منعت فيه قوات الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول لمكان القصف.

انتهاء المجاعة في غزة

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلن المرصد العالمي لمراقبة الجوع، يوم الجمعة أنه لم يعد هناك مجاعة في غزة، وفي المقابل أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن 1.6 مليون شخص في غزة يعانون انعدام الأمن الغذائي.

وأوضح المرصد العالمي لمراقبة الجوع، أنه بعد تحسن وصول الإمدادات الغذائية الإنسانية والتجارية بعد تنفيذ وقف إطلاق النار الهش ​في 10 أكتوبر في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، لم تعد هناك مجاعة في ‌قطاع غزة.