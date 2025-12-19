قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير استراتيجي: زيارة البرهان للقاهرة نقطة تحول حاسمة في مسار الأزمة السودانية
إبراهيم فايق يتغنى بمدرب المغرب بعد كأس العرب.. ماذا قال؟
السعودية .. إلغاء الرحلات الجوية في مطار الملك خالد
لافروف: نتفق مع رؤية مصر بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا
بلغت عنها بعد تهديدنا بالقـ تل.. أول تعليق من المحامي المهدد من والدة شيماء جمال
وزير الخارجية الروسي: التبادل التجاري مع مصر ارتفع 31%
القومي للمرأة: تعزيز الأمان للسيدات لحمايتهن من العنف الإلكتروني
صفحات أطباء قنا تتحول لسرادقات عزاء حزناً على شهيد العمل الإنساني
محمود فايز يرد على هجوم حلمي طولان عن أزمة كأس العرب| ماذا قال؟
عبر بوابة الوظائف.. فرص عمل بالهيئة العامة للخدمات الحكومية .. قدم الآن
الأمتار الأخيرة.. الجدول الزمني المبتقي في انتخابات مجلس النواب 2025
الأرصاد تحذر: 5 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم.. وهذه المدينة تسجل "صفر"
توك شو

تكية أم علي.. تجهيز مساعدات تدفئة عاجلة لدعم أهالي غزة

غزة
غزة
البهى عمرو

قالت ربى أغا، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن تكية أم علي أعلنت تجهيز 1100 قطعة تدفئة لدعم الأشقاء في قطاع غزة، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة والشتاء القارس الذي يعيشه القطاع، مؤكدة أن المبادرة تأتي في إطار الاستجابة العاجلة للاحتياجات المتزايدة للأسر الأكثر تضررًا.

وأوضحت الأغا أن تكية أم علي هي مؤسسة خيرية تأسست عام 1950، وبدأت بتوزيع وجبات طعام بسيطة على الفقراء والمحتاجين، قبل أن تتطور مع مرور الوقت لتقديم وجبات كاملة، ودعم العائلات المحتاجة، إلى جانب تنفيذ برامج إنسانية وتنموية شاملة.

وأضافت مراسلة القاهرة الإخبارية، أنه بحسب بيان تكية أم علي، جرى تجهيز ما يقارب 60 ألف معطف و50 ألف بطانية، أصبحت جاهزة للوصول إلى قطاع غزة خلال الأيام المقبلة، بهدف التخفيف من وطأة الظروف غير المسبوقة التي يعيشها السكان هناك.


تصنيع محلي ودعم للتمكين الاقتصادي

 

وأكدت الأغا، أن هذه المساعدات تأتي من خلال دار أبو عبد الله، وتم تصنيعها بأيدي سيدات أردنيات من المستفيدات من برنامج التمكين الاقتصادي، بما يحقق بُعدين إنسانيًا وتنمويًا في آن واحد، ويضمن وصول الدعم إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه.

غزة أهالي غزة قناة القاهرة الإخبارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

