تكية أم علي.. تجهيز مساعدات تدفئة عاجلة لدعم أهالي غزة

قالت ربى أغا، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن تكية أم علي أعلنت تجهيز 1100 قطعة تدفئة لدعم الأشقاء في قطاع غزة، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة والشتاء القارس الذي يعيشه القطاع، مؤكدة أن المبادرة تأتي في إطار الاستجابة العاجلة للاحتياجات المتزايدة للأسر الأكثر تضررًا.

وأوضحت الأغا أن تكية أم علي هي مؤسسة خيرية تأسست عام 1950، وبدأت بتوزيع وجبات طعام بسيطة على الفقراء والمحتاجين، قبل أن تتطور مع مرور الوقت لتقديم وجبات كاملة، ودعم العائلات المحتاجة، إلى جانب تنفيذ برامج إنسانية وتنموية شاملة.

وأضافت مراسلة القاهرة الإخبارية، أنه بحسب بيان تكية أم علي، جرى تجهيز ما يقارب 60 ألف معطف و50 ألف بطانية، أصبحت جاهزة للوصول إلى قطاع غزة خلال الأيام المقبلة، بهدف التخفيف من وطأة الظروف غير المسبوقة التي يعيشها السكان هناك.



تصنيع محلي ودعم للتمكين الاقتصادي

وأكدت الأغا، أن هذه المساعدات تأتي من خلال دار أبو عبد الله، وتم تصنيعها بأيدي سيدات أردنيات من المستفيدات من برنامج التمكين الاقتصادي، بما يحقق بُعدين إنسانيًا وتنمويًا في آن واحد، ويضمن وصول الدعم إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه.