قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كأس الرابطة.. الأهلي يتقدم بالهدف الأول على سيراميكا كليوباترا
مصطفى بكري: مصر مستهدفة .. ونسعى بكل ما نملك للحفاظ على الوطن
دين عليه لا يسقط.. الإفتاء توضح حكم الإنسان الذي لا يزكي ماله لسنوات
فكرك يعني هفضل سنجل عشان انت مضايق .. أحمد العوضي يعلن عن زواجه قريبا
استشهاد 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على خيام النازحين شرق مدينة غزة
13 غرزة في الرأس.. معلم الإسماعيلية يكشف تفاصيل الاعتداء عليه بالمدرسة
بلاغات متبادلة بسبب مراجعة حسابات مدرسة دار التربية المملوكة للدجوي بالدقي
هالة صدقي تهنئ منتخب المغرب لتتويجه بـ كأس العرب: وحوش الكرة العربية
موعد مباراة مصر وزيمبابوي في بطولة كأس أمم أفريقيا
بالحسابات الفلكية.. موعد حلول شهري رجب ورمضان.. والأعمال المستحبة
فين الاحترام.. أزهري يهاجم فتاة المترو
الحضري يهنئ الشناوي بعيد ميلاده: ربنا يبعد عنك عيون الناس الوحشة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فين الاحترام.. أزهري يهاجم فتاة المترو

مسن المترو
مسن المترو
أخبار قسم التوك شو

أكد الشيخ مصطفى شلبي الأزهري من علماء الأزهر الشريف، أنه معترض على السلوك الذي قامت به فتاة المترو، مع الشيخ الكبير، موضحًا أن الجميع يعلم أن هناك فجوة كبيرة بين ثقافة شخص وآخر، لكن في المترو هناك سيارات مخصصة للسيدات كان عليها أن تجلس بها بدلا من الجلوس أمام الرجال بهذه الطريقة.

وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الرجل إذا تواجد في عربات السيدات يعتبر قد ارتكب مخالفة، لكن هذه الفتاة جلست في سيارة أمام رجل كبير، وكان يجب عليها أن تحترم ثقافته، وسنه.

عدم احترام للكبير

ولفت إلى أنه يجب مخاطبة الناس على قدر عقولهم، وأن ما فعلته الفتاة عدم احترام للكبير، وأن حرية الشخص تنتهي عند حرية الآخرين، وعند حدود ثقافة الآخرين.

السيدة لا تجلس على الأكل إلا بعد قيام الرجال

 

وتابع:" الرجل في سن جدها، واتهمته بالجنان، وأن ما فعلته هذه الفتاة مخالفة، وأننا نجد في بعض المناطق ثقافة عدم جلوس السيدة على الأكل إلا بعد  أن ينتهي الرجال من الأكل".

تفاصيل واقعة فتاة المترو


‎وظهر بالمقطع المتداول مسن من الصعيد منفعلاً بشكل كبير على إحدى الفتيات بمترو الأنفاق والتي كانت تجلس في المقعد المقابل له، اعتراضاً منه على وضعية جلوسها واضعةً ساقاً فوق الأخرى.

‎وظل الرجل المسن يصيح بأعلى صوته داخل المترو قائلاً: "ينفع تقعدي كدة قدام الرجالة؟ مفيش احترام للرجالة؟"، فيما ردت عليه الفتاة قائلة: "إنت مالك؟".

وتابع الرجل صياحه وتعنيفه للفتاة، التي رفعت كاميرا هاتفها لتوثق الواقعة، وظلت تتساءل: "ما هذا الجنون؟"، فيما ظهر عدد من الشباب بجوار المسن يحاولون تهدئته وإبعاده عنها.

أول رد من فتاة المترو  

في تصريحات مختلفة عقب الواقعة، تحدثت الفتاة عن تفاصيل الواقعة وماجرى داخل عربة المترو، وأكدت انها تعاني من مشكلة بقدمها ولا تستطيع فردها لفترة طويلة فتضطر لوضع ساق على ساق وهو ما فعلته بشكل عفوي أثناء جلوسها في المترو لكنها فوجئت بهجوم الرجل عليها بهذا الشكل.

وأكدت فتاة المترو أن المسن بدأ في التعدي عليها بالألفاظ ومحاولة التهجم عليها وسط هدوء من جميع الركاب والتزامهم الصمت وعدم تدخلهم لمنعه.

وبحسب ما تم تداوله عبر مواقع السوشيال ميديا ، قالت فتاة المترو أن الرجل المسن تعدى عليها وضربها بالعكاز في ساقها و قال لها :" أنت مش متربية".

الأزهر الشريف الأزهر علماء الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

والدة شيماء جمال

كنت بهددهم بس.. القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بالطالبية

والدة شيماء جمال السيدة ماجدة الحشاش

إخلاء سبيل والدة شيماء جمال وترحيلها لمطروح.. القصة الكاملة للقبض على ماجدة الحشاش

يزن النعيمات

عين الحسود فيها عود.. لعنة الإصابات تضرب صفقات الأهلي السوبر

الشتاء

الانقلاب الشتوي يقترب.. موعد أطول ليل في عام 2025

أسعار الليمون

أسعار الليمون خارج السيطرة| الكيلو وصل 90 جنيهًا.. وهذا موعد الانخفاض

الفنانة نجلاء بدر

نجلاء بدر: طلبت الطلاق بعد ضغوط نفسية قاسية بسبب فشل محاولات الإنجاب

مفيدة شيحة

عادل إمام .. طلب عاجل من مفيدة شيحة على الهواء

سعر الذهب

سعر الذهب في تعاملات مساء اليوم الجمعة 19-12-2025

ترشيحاتنا

رئيس جامعة الأزهر

سلامة داود: قصة أصحاب الغار تمثل نموذجا فريدا في التوسل لله بالأعمال الخالصة

الدكتور يسري جبر

وجدت قطعة ذهب منذ سنوات ولم أُخبر صاحبتها؟.. يسري جبر يجيب

الدكتور يسري جبر

هل يجوز الكذب من أجل الإصلاح بين المتخاصمين؟.. يسري جبر يجيب

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء؟.. فوائد صحية كثيرة

فوائد تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء
فوائد تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء
فوائد تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء

عادات يومية تسرّع من الشيخوخة دون أن نشعر .. احترس منها

عادات يومية تسرّع من الشيخوخة
عادات يومية تسرّع من الشيخوخة
عادات يومية تسرّع من الشيخوخة

بحلول فعّالة.. علاج رائحة الفم المنبعثة من المعدة

أسباب رائحة الفم المنبعثة من المعدة
أسباب رائحة الفم المنبعثة من المعدة
أسباب رائحة الفم المنبعثة من المعدة

مصر تستضيف وفدا رفيع المستوى من منظمات الطيران الدولية.. صور

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فيديو

داليا مصطفى وشريف سلامة

داليا مصطفى ترد على السؤال الصعب هل تعود الى شريف سلامة؟ اعرف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد