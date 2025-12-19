فين الاحترام.. أزهري يهاجم فتاة المترو

أكد الشيخ مصطفى شلبي الأزهري من علماء الأزهر الشريف، أنه معترض على السلوك الذي قامت به فتاة المترو، مع الشيخ الكبير، موضحًا أن الجميع يعلم أن هناك فجوة كبيرة بين ثقافة شخص وآخر، لكن في المترو هناك سيارات مخصصة للسيدات كان عليها أن تجلس بها بدلا من الجلوس أمام الرجال بهذه الطريقة.

وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الرجل إذا تواجد في عربات السيدات يعتبر قد ارتكب مخالفة، لكن هذه الفتاة جلست في سيارة أمام رجل كبير، وكان يجب عليها أن تحترم ثقافته، وسنه.

عدم احترام للكبير

ولفت إلى أنه يجب مخاطبة الناس على قدر عقولهم، وأن ما فعلته الفتاة عدم احترام للكبير، وأن حرية الشخص تنتهي عند حرية الآخرين، وعند حدود ثقافة الآخرين.

السيدة لا تجلس على الأكل إلا بعد قيام الرجال

وتابع:" الرجل في سن جدها، واتهمته بالجنان، وأن ما فعلته هذه الفتاة مخالفة، وأننا نجد في بعض المناطق ثقافة عدم جلوس السيدة على الأكل إلا بعد أن ينتهي الرجال من الأكل".

تفاصيل واقعة فتاة المترو



‎وظهر بالمقطع المتداول مسن من الصعيد منفعلاً بشكل كبير على إحدى الفتيات بمترو الأنفاق والتي كانت تجلس في المقعد المقابل له، اعتراضاً منه على وضعية جلوسها واضعةً ساقاً فوق الأخرى.

‎وظل الرجل المسن يصيح بأعلى صوته داخل المترو قائلاً: "ينفع تقعدي كدة قدام الرجالة؟ مفيش احترام للرجالة؟"، فيما ردت عليه الفتاة قائلة: "إنت مالك؟".

وتابع الرجل صياحه وتعنيفه للفتاة، التي رفعت كاميرا هاتفها لتوثق الواقعة، وظلت تتساءل: "ما هذا الجنون؟"، فيما ظهر عدد من الشباب بجوار المسن يحاولون تهدئته وإبعاده عنها.

أول رد من فتاة المترو

في تصريحات مختلفة عقب الواقعة، تحدثت الفتاة عن تفاصيل الواقعة وماجرى داخل عربة المترو، وأكدت انها تعاني من مشكلة بقدمها ولا تستطيع فردها لفترة طويلة فتضطر لوضع ساق على ساق وهو ما فعلته بشكل عفوي أثناء جلوسها في المترو لكنها فوجئت بهجوم الرجل عليها بهذا الشكل.

وأكدت فتاة المترو أن المسن بدأ في التعدي عليها بالألفاظ ومحاولة التهجم عليها وسط هدوء من جميع الركاب والتزامهم الصمت وعدم تدخلهم لمنعه.

وبحسب ما تم تداوله عبر مواقع السوشيال ميديا ، قالت فتاة المترو أن الرجل المسن تعدى عليها وضربها بالعكاز في ساقها و قال لها :" أنت مش متربية".