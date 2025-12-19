قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي من بيروت: دعم مصري كامل لاستقرار لبنان ووحدة أراضيه وبسط سلطة الدولة
قناة السويس تستعيد زخمها.. انتعاش في العبور وإيرادات قياسية تعيد الثقة للممر الملاحي العالمي
دراسة علمية تكشف تركيبا جيولوجيا فريدا أسفل مثلث برمودا
رئيس وزراء لبنان: نثمن اهتمام مصر بتعميق الشراكة الاقتصادية والتجارية
امتيازات استثمارية جديدة لمشروعات ريادة الأعمال
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لمدبولي ونواف في لبنان
موعد صلاة الجمعة اليوم 19 ديسمبر 2025
أسرع طريقة لاستخراج جواز سفر والأوراق المطلوبة
في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف
مدبولي: موقف مصر ثابت وداعم للبنان
موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي بكأس الأمم الإفريقية
أربعينية الشتاء.. ماذا نعرف عن الفترة الأشد برودة؟
أخبار البلد

أسعار الليمون خارج السيطرة| الكيلو وصل 90 جنيهًا.. وهذا موعد الانخفاض

أسعار الليمون
أسعار الليمون
شيماء مجدي

ارتفعت أسعار الليمون في الأسواق المصرية خلال الأيام القليلة الماضية ، وذلك  بسبب قلة المعروض بالأسواق ، مع  توقعات بمزيد من الارتفاعات حتى يونيو المقبل .

أسعار الليمون

وارتفعت أسعار الليمون بشكل مبالغ فيه خلال ساعات القليلة الماضية حيث وصل سعر الليمون من  من 20 جنيه ليقفز إلى 50 جنيه ووصل ل 90 جنيه لبعض المناطق.

أسباب ارتفاع أسعار الليمون 

وفي هذا الصدد كشف  حسين أبو صدام نقيب الفلاحين والخبير الزراعي ، أسباب ارتفاع أسعار الليمون بالأسواق ، حيث له عدة عوامل أبرزها قلة المعروض أبرزها ،متوقعا ارتفاعه  خلال الفترة القادمة .

وأضاف "أبوصدام " خلال تصريحات ل"صدي البلد " ، أن هناك قلة في المساحات المزروعة من الليمون هذا الموسم مما أدت إلي قلة المعروض أيضًا ، لافتا إلى أن هذا الارتفاع طبيعي ويعكس تأثير العرض والطلب على الأسعار.

وأضاف "نقيب الفلاحين "  أن هناك عددا كبيرا من الفلاحين قد امتنعوا أو عزفوا عن زراعة الليمون بسبب تدني أسعاره وخسارة الفلاحين فيه مما أدى إلى قلة المساحات المزروعة.

موعد انخفاض أسعار الليمون بالأسواق 

وتوقع نقيب الفلاحين أن هناك ارتفاعات قادمة في أسعار الليمون بالأسواق حتى شهر يونيو المقبل  وذلك بعد ظهور الليمون الجديد موضحًا أن زراعة شجرة الليمون لزيادة إنتاجيته تحتاج لثلاث سنوات بالإضافة إلي أن الإصابة في بعض شجر الليمون تسببت في تراجع المعروض من الليمون  وبالتالي فإن الشجر المصاب يحتاج إلى وقت طويل للتعافي وإنتاج ثمار جديدة.

كما ناشد "نقيب الفلاحين" بضرورة تقليل من صادرات الليمون لأنه من الموالح ومن المعروف أن الموالح من الصادرات الزراعية الأولى في مصر ووضع سياسة واضحة لزراعته وتحقيق التوازن بين تصديره واستخدامه محليا .

ظاهرة التصمغ فى الليمون

وقال إن من أكثر الشكاوى من مزارعي الليمون بسبب تصمغ شجر الليمون وهو مرض فطرى يصيب جذوع الشجر والأفرع، ويؤدى لسقوط الثمار وقد يؤدى إلى موت شجرة الليمون ما لم يتم معالجتها، وفى الأغلب يكون ذلك بسبب الرطوبة أو الرى الزائد.
 

وناشد وزارة الزراعة بضرورة تقديم التوعيه الكافية لمزارعي الليمون وكيفية التعامل ومكافحة الأمراض التى تصيب شجر الليمون .
 

الليمون الزراعة شجرة الليمون ارتفاع أسعار الليمون أسعار الليمون

