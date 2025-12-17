قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تأخير فتح اللجنة 44 بالمطرية بسبب صعوبة دخول الموظفين
البرهان يعلن استعداده للتعاون مع ترامب لإنهاء الحرب في السودان
تعليمات بمنع الغش في امتحانات نصف العام 2026 والإهتمام بنظافة وتهوية اللجان
9 آلاف طن مساعدات إنسانية و15 ألف خيمة بطريقها إلى غزة
انهيار أكثر من 17 مبنى سكنيا بشكل كامل منذ بدء المنخفضات الجوية في قطاع غزة
شوبير يكشف تطورات ملف الصفقات وتجديد عقود لاعبي الأهلي
مستوطن إسرائيلي ينهي حياة شاب فلسطيني بعمر 16 عاما
برلمان 2025.. شاهد انتظام سير العملية الانتخابية في عدد من لجان الإعادة بالمرحلة الثانية
المالية: مناخ الأعمال يتحسن.. وندعو شركاءنا المحليين والدوليين لتوسيع أنشطتهم الاستثمارية فى مصر
سفير بريطانيا بالقاهرة: زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء قبل رمضان لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر
جولة الإعادة للمرحلة الثانية.. ماذا حدث في الساعات الأولى من فتح اللجان؟
الصحة تقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس
اقتصاد

أسعار الخضروات في الأسواق اليوم الأربعاء 17-12-2025

ولاء عبد الكريم

يرصد مرقع صدى البلد أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاربعاء 17-12-2025

أسعار الخضروات..

الطماطم من 4 إلى 8 جنيهًا للكيلو

البطاطس 5 من 11 جنيهات للكيلو

البصل الأبيض من 8 إلى 11 جنيهًا للكيلو

البصل الأحمر من 7 إلى 8.5 جنيهات للكيلو

الكوسة من 17 إلى 23 جنيهًا للكيلو

الجزر بدون عروش من 4.5 إلى 8.5 جنيهًا للكيلو

الفاصوليا من 7 إلى 12 جنيهًا للكيلو

الباذنجان البلدي من 9 إلى 11 جنيهات للكيلو

الباذنجان الرومي من 7 إلى 8.5 جنيهات للكيلو

الباذنجان الأبيض من 4 إلي 14 جنيهًا للكيلو

الفلفل البلدي من 7 إلى 13 جنيهًا للكيلو

الفلفل الألوان من 18 إلى 26 جنيهًا للكيلو

الخيار البلدي من 9 إلى 12 جنيهًا للكيلو

الخيار الصوب من 12 إلى 18 جنيهًا للكيلو

الملوخية من 18 إلى 20 جنيهًا للكيلو

البامية من 60 إلى 70 جنيهًا للكيلو

الكرنب من 4 إلى 5 جنيهًا للواحدة

القرنبيط من 3.5 إلى 5.5 جنيهًا للواحدة

أسعار الفاكهة...

البرتقال بلدي من 10 إلى 14 جنيهًا للكيلو

اليوسفي من 7 إلي 17 جنيهًا للكيلو

الفرولة من 20 الي 25 جنيهًا للكيلو

كانتلوب من 7 إلى 13 جنيهات للكيلو

الجريب فروت من 7 إلى 10 جنيهًا للكيلو

الجوافة من 16 إلى 24 جنيهًا للكيلو

التفاح جولدن من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو

التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيهًا للكيلو

العنب المستورد اصفر من 120 إلى 150 جنيهًا للكيلو

برتقال ابو سرة من 12 إلى 18 جنيهًا للكيلو

المانجو كيت من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو

الرمان من 15 إلى 30 جنيهًا للكيلو

بلح رملي من 28 إلى 30 جنيهًا للكيلو

الخضراوات الفاكهة الطماطم الفرولة

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي بمركز الحسينية بالشرقية في جولة إعادة النواب

انتخابات
الشرقية تعلن فتح جميع اللجان الإنتخابية في موعدها وانطلاق عملية التصويت دون أي معوقات

محافظ الشرقية
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية.. وصفة سريعة ومغذية للشتاء

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية
ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

