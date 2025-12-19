قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

13 غرزة في الرأس.. معلم الإسماعيلية يكشف تفاصيل الاعتداء عليه بالمدرسة

منار عبد العظيم

كشف أحمد حسن، المعلم الذي تعرض للاعتداء داخل إحدى مدارس محافظة الإسماعيلية، عن كواليس وتفاصيل جديدة حول الواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا.

 وأوضح أنه التزم الصمت طوال الفترة الماضية، ليس ضعفًا أو خوفًا، وإنما بسبب حالته الصحية من ناحية، وثقته الكاملة في مؤسسات الدولة والقضاء المصري من ناحية أخرى.

وأكد المعلم أنه يؤمن بأن مصر دولة مؤسسات، وأن العدالة ستأخذ مجراها، مشددًا على أن القضاء المصري قادر على إنصاف المظلوم ورد الحقوق إلى أصحابها.

المعلم يكشف  الحقيقة

وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج «خط أحمر»، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، شدد أحمد حسن على ثقته الراسخة في نزاهة القضاء، مؤكدًا أن ما حدث له لن يمر دون حساب، وأنه يترك الأمر بالكامل للجهات المختصة.

وأوضح أن التزامه بالقانون هو ما منعه من الرد أو التصعيد الإعلامي في بداية الأزمة، مفضلًا انتظار كلمة العدالة.

حقيقة الفيديو المتداول

وردًا على ما تردد بشأن عدم وجود تسجيلات مصورة للواقعة، نفى أحمد حسن هذه الأقاويل جملةً وتفصيلًا، مؤكدًا أن الفيديو المصور موجود بالكامل بحوزته، ويتضمن صورة وصوتًا واضحين، ويُظهر صوت المتهم ووالدته أثناء الأحداث.

وأكد أن التسجيل يوثق ما جرى داخل المدرسة بدقة، ويدحض كل الادعاءات التي حاولت التشكيك في روايته أو إنكار الواقعة.

لم أُسِئ ولم أتعامل بعدوانية

وأشار المعلم المعتدى عليه إلى أن الفيديو يثبت بشكل قاطع أنه لم يتلفظ بأي إساءة، ولم يوجّه اتهامًا أو شكوى لولي الأمر قبل الاعتداء. وأكد أن أسلوبه داخل المدرسة كان دائمًا مهنيًا ومحترمًا، ولم يسبق له الدخول في أي مشادات عنيفة مع أولياء الأمور، مهما بلغت الخلافات.

وأضاف أن رسالته كمعلم تقوم على التربية قبل التعليم، وأنه كان حريصًا طوال عمله على الحفاظ على هيبة المدرسة واحترام جميع الأطراف.

تقرير طبي رسمي وإصابة خطيرة

وفيما يتعلق بعدم عرضه على الطب الشرعي، أوضح أحمد حسن أن التقرير الطبي صادر من مستشفى حكومي رسمي، وليس محررًا بمعرفته، ويؤكد إصابته بشرخ في الجمجمة، إضافة إلى جروح بالرأس استلزمت 13 غرزة.

وأكد أن تحويل المصاب إلى الطب الشرعي ليس من اختصاصه، وإنما هو إجراء تطلبه النيابة العامة باعتبارها الجهة المختصة قانونًا، نافيًا أي تشكيك في صحة إصاباته أو التقليل من خطورتها.

تساؤلات حول أمن المدارس وهيبة التعليم

واختتم أحمد حسن حديثه بتساؤل مؤلم:كيف يُعقل أن يدخل ولي أمر إلى مدرسة، ويقوم بتصوير معلم دون إذنه، ثم يعتدي عليه داخل حرم تعليمي باستخدام مقص، متسببًا في إصابات بالغة؟

وأكد أن ما حدث لا يمس شخصه فقط، بل يُعد تهديدًا مباشرًا لأمن المدارس وهيبة المعلم، وضربة لقيم التعليم واحترام المؤسسة التربوية، مطالبًا بتطبيق القانون بحسم حتى لا تتكرر مثل هذه الوقائع داخل المدارس المصرية.

