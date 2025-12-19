قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صوت من الجنة.. برنامج "دولة التلاوة" يحتفي بالشيخ مصطفى إسماعيل
المصري يفوز على زد بهدف نظيف في بطولة كأس العاصمة
هيكل فساد مخدرات .. الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة ضد فنزويلا
طلاق مصطفى أبو سريع يشعل الجدل.. وتهنئة تقود إلى قرار نقابي وصدى واسع عبر السوشيال ميديا
بهدف نظيف.. الأهلي يحصد أول ثلاث نقاط في كأس الرابطة على حساب سيراميكا كليوباترا
نقابة الممثلين تلاحقها.. من هي ملكة الجمال المثيرة للجدل إيرينا يسري؟
لجان حصر وحدات الإيجار القديم .. مهامها الرسمية وموعد انتهاء العمل بها
الشتاء من بكره .. الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين
بحبه وبحترمه.. يارا السكري تكشف حقيقة علاقتها بالفنان أحمد العوضي
تصرف مفاجئ من صلاح مع لاعبي ليفربول بعد أزمته مع سلوت
القصابين: أسعار اللحوم في متناول الجميع.. والحية بـ 180 جنيه
مركز الفلك يحسم الجدل.. ما موعد رؤية هلال شهر رجب 2025؟
رياضة

تصرف مفاجئ من صلاح مع لاعبي ليفربول بعد أزمته مع سلوت

مجدي سلامة

أكد كورتيس جونز، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أن الدولي المصري محمد صلاح، قد اعتذر للاعبين بعد تصريحاته ضد مدربه آرني سلوت والنادي الإنجليزي.

وقال جونز في تصريحات صحفية: “محمد صلاح رجل مستقل وله الحق في قول ما يشاء، لقد اعتذر لنا وقال إذا كنت قد أثرت على أي شخص؛ فأنا أعتذر، هذه هي شخصيته”.

وأضاف: “لا يسعني إلا أن أتحدث عن مو من واقع معرفتي به، كان إيجابياً للغاية، دائما يتحدث بابتسامة عريضة على وجهه، وكان الجميع يعاملونه بنفس الطريقة، أعتقد أن تصريحاته كانت عبارة عن جزء من رغبته في الفوز”.

وواصل: “أتفهم أن هناك طرقًا معينة يمكنك اتباعها في مثل هذه الأمور، ولكن إذا كان اللاعب مرتاحًا للجلوس على مقاعد البدلاء ولا يريد اللعب ومساعدة الفريق، فأعتقد أن هذه مشكلة أكبر".

واختتم: "مو تحدث من واقع نواياه الحسنة، ربما لم يستطع أن يعبر عن ما بداخله بالشكل الأمثل وقتها، لكنه لم يكن أبدًا يقصد التأثير على الفريق أو الجهاز الفني أو المدرب أو أي شخص آخر”.

ليفربول صلاح كورتيس جونز سلوت

