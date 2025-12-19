تصرف مفاجئ من صلاح مع لاعبي ليفربول بعد أزمته مع سلوت

أكد كورتيس جونز، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أن الدولي المصري محمد صلاح، قد اعتذر للاعبين بعد تصريحاته ضد مدربه آرني سلوت والنادي الإنجليزي.

وقال جونز في تصريحات صحفية: “محمد صلاح رجل مستقل وله الحق في قول ما يشاء، لقد اعتذر لنا وقال إذا كنت قد أثرت على أي شخص؛ فأنا أعتذر، هذه هي شخصيته”.

وأضاف: “لا يسعني إلا أن أتحدث عن مو من واقع معرفتي به، كان إيجابياً للغاية، دائما يتحدث بابتسامة عريضة على وجهه، وكان الجميع يعاملونه بنفس الطريقة، أعتقد أن تصريحاته كانت عبارة عن جزء من رغبته في الفوز”.

وواصل: “أتفهم أن هناك طرقًا معينة يمكنك اتباعها في مثل هذه الأمور، ولكن إذا كان اللاعب مرتاحًا للجلوس على مقاعد البدلاء ولا يريد اللعب ومساعدة الفريق، فأعتقد أن هذه مشكلة أكبر".

واختتم: "مو تحدث من واقع نواياه الحسنة، ربما لم يستطع أن يعبر عن ما بداخله بالشكل الأمثل وقتها، لكنه لم يكن أبدًا يقصد التأثير على الفريق أو الجهاز الفني أو المدرب أو أي شخص آخر”.