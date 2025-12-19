أول تعليق من مدرب توتنهام بعد تراجع النتائج

يصر توماس فرانك المدير الفني لفريق توتنهام، على أنه سيصحح الأوضاع في النادي الواقع في شمال لندن، لكن ذلك لن يحدث إلا إذا كان الجميع يعمل في نفس الاتجاه.

ويستضيف فريقه ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غدا السبت على أمل تعويض الخسارة 3-صفر على ملعب نوتنجهام فورست يوم الأحد الماضي والتي سلطت الأضواء مرة أخرى على فرانك.

وبعد هذه الهزيمة يحتل توتنهام المركز 11 في الدوري، وفي حين أن النتائج الجيدة في مباراتين متتاليتين قد تدفعه مرة أخرى نحو المربع الذهبي، إلا أن الاتساق في المستوى ثبت أنه بعيد المنال تحت قيادة المدرب الدنماركي الذي لم يكسب ود الجماهير بعد.

وفي حديثه للصحفيين اليوم الجمعة، سُئل عما إذا كان واثقا من تحسن النتائج بعد الفوز مرة واحدة في آخر سبع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

رد فرانك قائلا "أنا مرتاح وواثق للغاية. سأصحح الأمر. عندما يكون هذا النادي في القمة، سيكون هناك الكثير من الأشخاص الجيدين الذين يعملون معا ومتناسقين في نفس الوقت على مر السنين".

وواصل "أعرف شيئا واحدا فقط أجيده. أنا جيد في تحليل الأمور. أعرف كيف تبدو الأمور الجيدة وأعرف إلى أين يجب أن نصل".

وأضاف فرانك: "أنا متأكد بنسبة ألف بالمئة أننا لم نشهد أي ناد ناجح ما لم يكن لديه أشخاص بارزون في اتخاذ القرارات الصحيحة لفترة طويلة. سأدعم نفسي لأكون أحد هؤلاء الأشخاص البارزين لأكون في هذا المنصب".

وكان سجل توتنهام على أرضه مضرا بشكل خاص لفرانك، إذ لم يحقق سوى فوزين فقط من ثماني مباريات على ملعبه الرائع وعادة ما تدوي صيحات الاستهجان.