رياضة

نادي 6 أكتوبر يشتري سيارة اسعاف مجهزة لأول مرة علي مستوي الأندية

الدكتور عبد اللطيف صبحي
الدكتور عبد اللطيف صبحي
إسلام مقلد

عقد الدكتور عبد اللطيف صبحي، رئيس مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر اجتماعا مع الإدارة الطبية بالنادي لوضع الآليات والضوابط اللازمة لرفع الكفاءة القصوى لعيادات النادي وإدارة إصابات الملاعب، لعمل كل التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة أعضاء النادي من الكبار والأطفال الرياضيين، وذلك في إطار حرص نادي 6 أكتوبر الدائم على صحة وسلامة أعضائه من اللاعبين والرياضيين.

أكد صبحي خلال الاجتماع على أهمية الارتقاء بمستوى الأداء الطبي داخل جميع منشآت النادي، وتطبيق أعلى معايير الرعاية الصحية بما يحقق بيئة رياضية آمنة للكبار والأطفال على حد سواء، مع التركيز على سرعة الاستجابة الطبية الفورية أثناء الأنشطة والمنافسات الرياضية.

شراء سيارة إسعاف 

استقر صبحي خلال اجتماعه مع الإدارة الطبية على قيام النادي بشراء سيارة إسعاف  مجهزة بشكل كامل بحيث يتواجد بها جهاز إنعاش قلبي سريع كهربائي وجهاز تنفس صناعي متنقل و جهاز شفط سوائل محمول وجهاز استنشاق بالبخار.

كما يتواجد بسيارة الإسعاف اسطوانة أكسجين متنقلة وجهاز رسم قلب و جهاز لقياس جميع الأنشطة الحيوية " النبض – التنفس – ضغط الدم – نسبة السكر في الدم – الأكسجين " بالإضافة الى جبائر مختلفة للرأس والكسور.

سيارة الإسعاف تقوم بتغطية جميع المباريات

كما قرر صبحي خلال اجتماعه مع الإدارة الطبية على قيام سيارة الإسعاف بتغطية جميع المباريات داخل النادي ونقل المصابين إلى العيادة في الحالات البسيطة أو المستشفيات القريبة من محيط النادي في الحالات التي تحتاج إلى عناية طبية فائقة من حيث العمليات.

كما تم التأكيد على أن العيادات الموجودة بحمام السباحة (1) وحمام السباحة (2) مجهزة بكل الأجهزة التى تضمن سلامة الأعضاء حيث يتواجد بها حاليا جهاز إنعاش قلبي و جهازين رسم قلب وجهاز استنشاق بخار و 5 أسطوانات أكسجين و جهازين لقياس ضغط دم رقمي وجهاز قياس ضغط زئبقي بالاضافة الى 3 أجهزة قياس سكر رقمي .

 توفير جهازين إنعاش قلبي جديد

كما طالب رئيس مجلس ادارة النادي بضرورة توفير جهازين إنعاش قلبي جديد للعيادة الموجودة بحمام السباحة رقم 2 بالإضافة جهاز استنشاق بخار، وذلك للاستعداد التام لأي إصابة داخل النادي.

عمل نقطة إسعافات أولية

وأسفر الاجتماع الذى استمر عدة ساعات بين رئيس النادي مع الإدارة الطبية عن عدة توصيات بحيث يتم عمل مسارات وتجهيزات ورمبات لسيارة الإسعاف لتسهيل التنقل في جميع أرجاء النادي وعمل نقطة إسعافات أولية متنقلة تحت إشراف العيادات الطبية، مهمتها تلبية جميع الإصابات داخل النادي، وذلك بالتنسيق مع أخصائي الإصابات المتواجد مع الفرق.

كما تم التوصية بعمل نقطة ثابتة لسيارة الإسعاف في منتصف النادي لتغطية أكبر مساحة للأنشطة الرياضية والتنويه على التنسيق بين النشاط الرياضي والإدارة الطبية على عمل دورات إسعافات أولية لجميع المدربين والمنقذين وأخصائي إصابات الملاعب بالإضافة الى التنسيق بين النشاط الرياضي على عمل دورات وندوات تعليمية وتوعية لجميع المدربين وأولياء الأمور واللاعبين عن أهمية التغذية العلاجية الصحية ومدى ارتباطها بجميع الأنشطة الرياضية.

كما تم التوصية بزيادة عدد أخصائي إصابات الملاعب وذلك لتغطية جميع الألعاب بالنادي خاصة المباريات التي تقام خارج النادي.

وشدد صبحي من خلال تأكيد على التنويه على أهمية عمل الكشف الطبي الدوري والتحاليل الطبية لممارسة النشاط الرياضي داخل النادي أو في البطولات، وأن النادي غير مسؤول عن أي لاعب لم يتم عمل كشف طبي عليه، وسوف تقع المسؤولية كاملة على ولي الأمر، حيث إنه سيتم إيقافه عن ممارسة النشاط الرياضي حفاظًا على سلامة أبناء النادي.

