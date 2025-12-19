طريقة عمل الهوت شوكليت.. مشروب شتوي غني وسهل التحضير

يُعد الهوت شوكليت من أشهر المشروبات الشتوية التي يفضلها الكبار والصغار، خاصة في الأجواء الباردة، لما يتمتع به من مذاق غني وقوام كريمي يمنح الإحساس بالدفء.

اقرأ أيضًا:

وقدمت الشيف نادية السيد وصفة سهلة وسريعة لتحضير الهوت شوكليت في المنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة.

طريقة عمل الهوت شوكليت

الهوت شوكليت

مكونات الهوت شوكليت:

2 كوب حليب كامل الدسم

2 ملعقة كبيرة كاكاو خام

2 ملعقة كبيرة سكر (حسب الرغبة)

1 ملعقة صغيرة نشا

1/2 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

قطع شوكولاتة خام أو داكنة (اختياري)

طريقة عمل الهوت شوكليت

طريقة تحضير الهوت شوكليت:

ـ يُوضع الحليب في إناء على النار، ثم يُضاف السكر والكاكاو والنشا ورشة الملح.

ـ تُقلَّب المكونات جيدًا باستخدام مضرب يدوي حتى تذوب تمامًا دون تكتلات.

ـ يُرفع الإناء على نار متوسطة مع التقليب المستمر.

طريقة عمل الهوت شوكليت

ـ عند الحصول على قوام كريمي متماسك، تُضاف الفانيليا وقطع الشوكولاتة (إن وُجدت).

ـ يُرفع الهوت شوكليت من على النار ويُقدَّم ساخنًا.

طريقة عمل الهوت شوكليت

نصائح لتقديم الهوت شوكليت

ـ يمكن إضافة القليل من الكريمة السائلة بدل جزء من الحليب لمذاق أغنى.

ـ يُزين بالمارشميلو أو الشوكولاتة المبشورة أو رشة كاكاو.

ـ يُقدَّم مع البسكويت أو الكيك كتحلية شتوية مثالية.