قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار اليوم بالتعاملات المسائية الجمعة 19-12-2025
شوط أول سلبي بين المصري وزد في كأس العاصمة
مستشفى شهير يتهم المخرجة جميلة ويفي بالتعدي على أطباء بالدقي
مركز الفلك يحسم الجدل.. ما موعد رؤية هلال شهر رجب 2025؟
بالحسابات الفلكية.. موعد حلول شهري رجب ورمضان والأعمال المستحبة
بطولة كأس الرابطة| الأهلي يتقدم بهدف على سيراميكا كيلوباترا في الشوط الأول
تشكيل بوروسيا دورتموند أمام مونشنجلادباخ في الدوري الألماني
سعر ومواصفات تويوتا لاند كروزر 2025 في الإمارات
كأس الرابطة.. الأهلي يتقدم بالهدف الأول على سيراميكا كليوباترا
مصطفى بكري: مصر مستهدفة .. ونسعى بكل ما نملك للحفاظ على الوطن
دين عليه لا يسقط.. الإفتاء توضح حكم الإنسان الذي لا يزكي ماله لسنوات
فكرك يعني هفضل سنجل عشان انت مضايق .. أحمد العوضي يعلن عن زواجه قريبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل الهوت شوكليت.. مشروب شتوي غني وسهل التحضير

طريقة عمل الهوت شوكليت
طريقة عمل الهوت شوكليت
آية التيجي

يُعد الهوت شوكليت من أشهر المشروبات الشتوية التي يفضلها الكبار والصغار، خاصة في الأجواء الباردة، لما يتمتع به من مذاق غني وقوام كريمي يمنح الإحساس بالدفء. 

اقرأ أيضًا:

وقدمت الشيف نادية السيد وصفة سهلة وسريعة لتحضير الهوت شوكليت في المنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة.

طريقة عمل الهوت شوكليت

  الهوت شوكليت

 مكونات الهوت شوكليت:

 

2 كوب حليب كامل الدسم

2 ملعقة كبيرة كاكاو خام

2 ملعقة كبيرة سكر (حسب الرغبة)

1 ملعقة صغيرة نشا

1/2 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

قطع شوكولاتة خام أو داكنة (اختياري)

طريقة عمل الهوت شوكليت

طريقة تحضير  الهوت شوكليت:

 

ـ يُوضع الحليب في إناء على النار، ثم يُضاف السكر والكاكاو والنشا ورشة الملح.

ـ تُقلَّب المكونات جيدًا باستخدام مضرب يدوي حتى تذوب تمامًا دون تكتلات.

ـ يُرفع الإناء على نار متوسطة مع التقليب المستمر.

طريقة عمل الهوت شوكليت

ـ عند الحصول على قوام كريمي متماسك، تُضاف الفانيليا وقطع الشوكولاتة (إن وُجدت).

ـ يُرفع الهوت شوكليت من على النار ويُقدَّم ساخنًا.

طريقة عمل الهوت شوكليت

نصائح لتقديم الهوت شوكليت

ـ يمكن إضافة القليل من الكريمة السائلة بدل جزء من الحليب لمذاق أغنى.

ـ يُزين بالمارشميلو أو الشوكولاتة المبشورة أو رشة كاكاو.

ـ يُقدَّم مع البسكويت أو الكيك كتحلية شتوية مثالية.

طريقة عمل الهوت شوكليت الهوت شوكليت مشروبات شتوية وصفات الشيف نادية السيد مشروب الشوكولاتة الساخنة طريقة الهوت شوكليت في البيت وصفات سهلة وسريعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

والدة شيماء جمال

كنت بهددهم بس.. القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بالطالبية

والدة شيماء جمال السيدة ماجدة الحشاش

إخلاء سبيل والدة شيماء جمال وترحيلها لمطروح.. القصة الكاملة للقبض على ماجدة الحشاش

يزن النعيمات

عين الحسود فيها عود.. لعنة الإصابات تضرب صفقات الأهلي السوبر

الشتاء

الانقلاب الشتوي يقترب.. موعد أطول ليل في عام 2025

أسعار الليمون

أسعار الليمون خارج السيطرة| الكيلو وصل 90 جنيهًا.. وهذا موعد الانخفاض

الفنانة نجلاء بدر

نجلاء بدر: طلبت الطلاق بعد ضغوط نفسية قاسية بسبب فشل محاولات الإنجاب

مفيدة شيحة

عادل إمام .. طلب عاجل من مفيدة شيحة على الهواء

سعر الذهب

سعر الذهب في تعاملات مساء اليوم الجمعة 19-12-2025

ترشيحاتنا

إنتر ميلان

تشكيل إنتر ميلان أمام بولونيا في السوبر الإيطالي

هاني رمزي

هانى رمزي: نفسي الأهلي يجدد لديانج ويسيب عبد القادر حتى لو هيروح الزمالك

المصري البورسعيدي

تشكيل المصري البورسعيدي لمواجهة زد في كأس عاصمة مصر

بالصور

طريقة عمل الهوت شوكليت.. مشروب شتوي غني وسهل التحضير

طريقة عمل الهوت شوكليت
طريقة عمل الهوت شوكليت
طريقة عمل الهوت شوكليت

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء؟.. فوائد صحية كثيرة

فوائد تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء
فوائد تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء
فوائد تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء

عادات يومية تسرّع من الشيخوخة دون أن نشعر .. احترس منها

عادات يومية تسرّع من الشيخوخة
عادات يومية تسرّع من الشيخوخة
عادات يومية تسرّع من الشيخوخة

بحلول فعّالة.. علاج رائحة الفم المنبعثة من المعدة

أسباب رائحة الفم المنبعثة من المعدة
أسباب رائحة الفم المنبعثة من المعدة
أسباب رائحة الفم المنبعثة من المعدة

فيديو

داليا مصطفى وشريف سلامة

داليا مصطفى ترد على السؤال الصعب هل تعود الى شريف سلامة؟ اعرف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد