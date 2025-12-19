مركز الفلك يحسم الجدل.. ما موعد رؤية هلال شهر رجب 2025؟

أصدر مركز الفلك الدولي بيانًا مهمًا يتعلق بتحري هلال شهر رجب 1447 هـ، حيث أشار إلى أن معظم الدول الإسلامية ستقوم بتحري الهلال يوم السبت 20 ديسمبر 2025م.

ويحدث الاقتران المركزي للهلال في نفس اليوم الساعة 01:43 صباحًا بتوقيت جرينتش، حيث يعد هذا الاقتران مرحلة مهمة في تحديد بداية الشهر القمري.

موعد بداية شهر رجب

بحسب مركز الفلك، سيكون من الممكن رؤية الهلال بعد غروب الشمس في بعض المناطق، حيث يمكن استخدام التلسكوب لرؤية الهلال في جنوب وغرب إفريقيا وأمريكا الجنوبية.

أما في غرب أمريكا الجنوبية والمحيط الهادئ؛ فإن رؤية الهلال ستكون ممكنة بالعين المجردة.

وأشار المركز أيضاً إلى وجود احتمال لرؤية الهلال من عدة دول إسلامية، ما يعني أن الأحد 21 ديسمبر قد يكون أول أيام شهر رجب وفقًا لتقاويم بعض الدول.

ومع ذلك، فإن تحديد بداية الشهر الفعلي؛ يظل من اختصاص الجهات الرسمية المعنية بعد استلام نتائج تحري الهلال.

حسابات فلكية دقيقة

قدم المركز أيضا حسابات فلكية دقيقة حول الهلال عند غروب الشمس يوم السبت 20 ديسمبر في عدد من المدن العربية والإسلامية.

ففي العاصمة الإندونيسية جاكرتا، يغيب القمر بعد 18 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 11 ساعة و16 دقيقة، بينما في أبوظبي، يغيب القمر بعد 10 دقائق وعمره 13 ساعة و30 دقيقة.

وفي الرياض، يغيب القمر بعد 11 دقيقة، وعمره 13 ساعة و55 دقيقة. وفي مدينتي عمان والقدس، يغيب القمر بعد 8 دقائق، وعمره 14 ساعة و9 دقائق.

وفي القاهرة، يغيب القمر بعد 10 دقائق، وعمره 14 ساعة و24 دقيقة، وفي الرباط يغيب القمر بعد 12 دقيقة، وعمره 16 ساعة و3 دقائق.

تحديات رؤية الهلال

جدير بالذكر أن رؤية الهلال في هذه المدن مستحيلة سواء باستخدام التلسكوب أو بالعين المجردة، ففي العاصمة الموزمبيقية مابوتو، يغيب القمر بعد 39 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 16 ساعة و8 دقائق، مما يجعل رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب فقط.

وأكد مركز الفلك، أن تقنية التصوير الفلكي يمكن أن تكشف الهلال في جميع دول العالم الإسلامي، لكنها لا تعتبر مقبولة رسميًا في العديد من هذه الدول.

وذكر البيان أن أقل مدة مكث للهلال يمكن رؤيتها بالعين المجردة هي 29 دقيقة، بينما أقل عمر للهلال عند الرؤية الممكنة هو 15 ساعة و33 دقيقة.

الرؤية تعتمد على عوامل أخرى عديدة، مثل البعد الزاوي عن الشمس وارتفاع الهلال عن الأفق وقت الرصد.

