قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على رجل وسيدة يوزعان رشاوى فى محيط لجنة انتخابية بالسويس
موعد مباراة الأردن والمغرب.. اعرف القنوات الناقلة لنهائي كأس العرب
رئيس الوزراء يُغادر إلى لبنان لبحث ملفات تعزيز التعاون المشترك والقضايا الإقليمية
رسميًا.. إقامة مباراة منتخب مصر أمام إسبانيا في مارس
لتثبيت الحمل ومنع النزيف.. الدواء تسحب تشغيلة لأشهر الادوية من الصدليات
وصول جثمان نيفين مندور لأداء صلاة الجنازة بمسجد عمرو بن العاص
أخبار التكنولوجيا | مميزات أغلى هواتف أبل iPhone fold .. أحدث باوربنك في 2025.. مواصفات iQOO Z11 Turbo Pro
موعد إجازة رأس السنة 2026 في مصر.. وقائمة العطلات الرسمية كاملة
نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور
الأوقاف تحتفي باليوم العالمي للغة العربية .. وتؤكد: هوية الأمة وصمام أمانها الفكري
ضبط 8 من سماسرة الانتخابات في حملات أمنية مكبرة بشوارع الغربية
رئيس الوزراء: الدفع بـ28 طائرة جديدة لأسطول الطيران المدني في يناير 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزراء الشؤون العرب بـ"عمان" يشيد بجهود الهلال الأحمر في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني

الهلال الاحمر
الهلال الاحمر
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

وجه مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في  دورته الـ45 المنعقدة في العاصمة الأردنية عمان بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الشكر إلى الهلال الأحمر المصري، والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية على جهودهما الإغاثية للشعب الفلسطيني.

 وأشاد مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بجهود الهلال الأحمر المصري، والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في إيصال المساعدات الاجتماعية والإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق بالتنسيق مع جمعيات الهلال الأحمر، وكافة المؤسسات والجهات ذات الصلة في الدول العربية.

وكانت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب قد أكدت في كلمتها خلال افتتاح أعمال الدورة الـ45 صباح اليوم 

أننا في هذه الدورة نفخر بالملحمة الإنسانية التي سطرها الهلال الأحمر المصري دعمًا لأشقائنا في قطاع غزة، ولاسيما منذ بدء تدفق المساعدات الإنسانية في يوليو 2025، حيث أطلق الهلال الأحمر المصري قوافل "زاد العزة من مصر إلى غزة"، والتي بلغ عددها حتى الآن 95 قافلة، تم تنفيذها على مدار الأربعة أشهر الماضية، وبذلك يصل إجمالي المساعدات الإنسانية التي تم إنفاذها إلى قطاع غزة إلى نحو 730 ألف طن منذ 8 أكتوبر 2023، وبما في ذلك المساعدات المقدمة من المجلس الموقر، ومجلس وزراء الصحة العرب، ووكالات الأمم المتحدة والمساعدات من الدول العربية الشقيقة والدول الأجنبية.

وتركز القوافل حاليًا على الإمدادات الشتوية، من خيام وبطاطين وأغطية وملابس شتوية، لمواجهة موجات الطقس البارد داخل القطاع، والتي تزيد من معاناة الأشقاء الفلسطينيين في ظل الظروف الإنسانية القاسية.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ اللحظات الأولي للأزمة في قطاع غزة، تحولت مصر إلى مركز لوجستي عالمي لإدارة وتنسيق المساعدات الإنسانية، وذلك بتوجيهات مباشرة ودعم كامل من القيادة السياسية، فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب العاصمة الأردنية عمان التضامن التضامن الاجتماعي المكتب التنفيذي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

سعر الذهب

الجرام تخطى الـ6000 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة بعيار 21

المغرب

مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة

وزارة الصحة

لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات

ترشيحاتنا

البحوث الإسلامية

البحوث الإسلامية يطلق حملة ضاد لا تزول احتفالا باليوم العالمي للغة العربية

كلمة مفتي الجمهورية في الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية

مفتي الجمهورية: بلاغة اللغة العربية ساعدت في انتشار الإسلام

الدكتورة شريفة نعمان العمادي

شريفة نعمان: الإعلام الواعي شريك أساسي للأسرة في مواجهة تحديات العصر الرقمي

بالصور

طريقة عمل رول الجلاش بالخضار .. وصفة اقتصادية سهلة

طريقة عمل رول الجلاش بالخضار
طريقة عمل رول الجلاش بالخضار
طريقة عمل رول الجلاش بالخضار

أسعار الذهب اليوم الخميس 18 ديسمبر.. عيار 21 بكام؟

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

وصفة طبيعية لعلاج الإمساك في نصف ساعة.. بمكونات آمنة وسهلة

طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية
طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية
طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية

اعتزل الفن ولم يحضر عزاء شقيقته.. ماذا يحدث لـ عادل إمام ؟

عادل إمام
عادل إمام
عادل إمام

فيديو

نفين مندور

نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور

إصابة محيي إسماعيل بجلطة

مغمى عليه في أوضته.. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد