تكريم النجمة القديرة ميمي جمال في ندوة خاصة في قصر السينما .. صور

رصدت عدسة صدى البلد لحظات تكريم النجمة القديرة ميمي جمال خلال ندوة فنية أُقيمت في قصر السينما، وسط حضور عدد من رموز الفن والثقافة.

وأُديرت الندوة بواسطة المخرج القدير عادل عوض، الذي حرص على الإشادة بالمشوار الفني الطويل للنجمة ميمي جمال، وما قدمته من أعمال تركت بصمة واضحة في تاريخ الدراما والسينما المصرية.

وشهدت الندوة حضور الفنان ماضي توفيق الدقن، في أجواء احتفالية مليئة بالتقدير والاحترام، حيث عبّر الحضور عن اعتزازهم بمسيرة ميمي جمال الفنية وإسهاماتها المميزة عبر سنوات طويلة.

ويأتي هذا التكريم تقديرًا لما قدمته ميمي جمال من أدوار مؤثرة ومتنوعة، نجحت من خلالها في كسب محبة الجمهور وترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الفن في مصر.