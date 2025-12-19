دعاء استقبال شهر رجب.. كلمات نبوية عند رؤية الهلال تجلب الخير والبركة

مع اقتراب شهر رجب يحرص المسلمون على استقبال الشهور الهجرية ترديد دعاء استقبال شهر رجب طلبا للخير والبركة، وذلك اقتداء بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولطلب خيري الدنيا والآخرة في الأيام المقبلة، وقد أعلنت دار الإفتاء المصرية أنها سوف تستطلع هلال شهر رجب غدا، السبت، وفي السطور التالية نتعرف على أفضل دعاء استقبال شهر رجب.

دعاء شهر رجب عند رؤية الهلال

قد أرشدتنا السنة النبوية المطهرة، إلى دعاء شهر رجب عند رؤية الهلال الجديد للشهر حيث كان النبي عليه الصلاة وحسبما ذكرت دار الإفتاء المصرية، أنه كان إذا رأى الهلال قال "اللهم أهلَّه علينا باليُمنِ والإيمان والسلامةِ والإسلام ربي وربك الله"، وهو دعاء جامع يُستحب ترديده في بداية كل شهر عربي جديد هجري.

وضمن دعاء شهر رجب عند رؤية الهلال هو ما جاء في السنة النبوية المباركة عن أنس بن مالك، رضي الله عنه، أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا دخل رجب: «اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبارك لنا في رمضان» (رواه أحمد)، لكنه حديث ضعيف، إلا أنه يُعمل به في فضائل الأعمال، فلا مانع من ترديد دعاء استقبال شهر رجب السابق .

دعاء استقبال شهر رجب مستجاب

يوجد عدد من الأدعية المأثورة خاصة في شهر رجب، حيث إن شهر رجب له فضل كبير، ومن الأدعية التي يستحب الدعاء بها في شهر رجب :

«اللهمَّ بارِكْ‏ لَنا فِي‏ رَجَبٍ‏ وَ شَعْبانَ، وَ بَلِّغْنا شَهْرَ رَمَضانَ، وَ أَعِنَّا عَلَى الصِّيامِ وَ الْقِيامِ، وَ حِفْظِ اللِّسانِ، وَ غَضِّ الْبَصَرِ، وَ لا تَجْعَلْ حَظِّنا مِنْهُ الْجُوعَ وَ الْعَطَشَ».

«اللهم اعصمني من كل سوء، ولا تاخذني على غرة، ولا على غفله، ولا تجعل عواقب أمري حسرة وندامة».

«يا مَنْ أَرْجُوهُ لِكُلِّ خَيْرٍ ، وَ آمَنُ سَخَطَهُ عِنْدَ كُلِّ شَرٍّ ، يَا مَنْ يُعْطِي الْكَثِيرَ بِالْقَلِيلِ ، يَا مَنْ يُعْطِي مَنْ سَأَلَهُ ، يَا مَنْ يُعْطِي مَنْ لَمْ يَسْأَلْهُ وَ مَنْ لَمْ يَعْرِفْهُ تُحَنُّنًا مِنْهُ وَ رَحْمَةً ، أَعْطِنِي بِمَسْأَلَتِي إِيَّاكَ جَمِيعَ خَيْرِ الدُّنْيَا ، وَ جَمِيعَ خَيْرِ الْآخِرَةِ ، وَ اصْرِفْ عَنِّي بِمَسْأَلَتِي إِيَّاكَ جَمِيعَ شَرِّ الدُّنْيَا وَ شَرِّ الْآخِرَةِ، فَإِنَّهُ غَيْرُ مَنْقُوصٍ مَا أَعْطَيْتَ ، وَ زِدْنِي مِنْ فَضْلِكَ يَا كَرِيمُ».

«اللهُمّ إني أعوذُ بكَ منَ الهمِّ والحزَنِ، وأعوذُ بكَ منَ العجزِ والكسلِ، وأعوذُ بكَ منَ الجُبنِ والبخلِ، وأعوذُ بكَ مِن غلبةِ الدَّينِ وقهرِ الرجالِ».

«اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الكَسَلِ والهَرَمِ، والمَأْثَمِ والمَغْرَمِ، ومِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ، وعَذابِ القَبْرِ، ومِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وعَذابِ النَّارِ، ومِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الغِنَى، وأَعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ الفَقْرِ، وأَعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ عَنِّي خَطايايَ بماءِ الثَّلْجِ والبَرَدِ، ونَقِّ قَلْبِي مِنَ الخَطايا كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وباعِدْ بَيْنِي وبيْنَ خَطايايَ كما باعَدْتَ بيْنَ المَشْرِقِ والمَغْرِبِ».

دعاء استقبال شهر رجب لطلب خيري الدنيا والآخرة

ومن ضمن صيغ دعاء استقبال شهر رجب لطلب خير الدنيا والآخرة أن يقول المؤمن بقلب خاشع لله:

"اللهم اعصمني من كل سوء، ولا تجعل عواقب أمري حسرة وندامة".

"اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، وغلبة الدين وقهر الرجال".

"اللهم ارزقني رزقًا حلالًا طيبًا مباركًا فيه، واغفر لي ذنوبي، ويسر لي أمري".

"اللهم اكشف عني الكرب، واقضِ حاجتي، وفرّج همي، وارزقني من حيث لا أحتسب".

دعاء استقبال شهر رجب للرزق