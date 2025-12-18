قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الولايات المتحدة تصعد ضد الجنائية الدولية: عقوبات بسبب نتنياهو وجالانت
رئيس هيئة الاستعلامات: أي تعاملات تجارية بين مصر وإسرائيل لا تعني تغير الموقف المصري من العدوان على غزة
القبض على 5 أشخاص يوزعون رشاوى على الناخبين بالمطرية
30 دقيقة.. تقدم المغرب على الأردن في نهائي كأس العرب
خروج نجم المغرب من سباق هدافي كأس العرب بسبب الإصابة
الإحصاء: 5% ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية إلى السودان خلال يناير حتى أكتوبر 2025
السيد البدوي يعلن ترشحه لرئاسة حزب الوفد
اعتقال أطباء سودانيين رهن الدعم السريع.. وطلب فدية
تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم 18-12-2025
غلق جزئي بمحور أحمد عرابي أعلى محور الفريق كمال عامر لتنفيذ أعمال صيانة
تسديدة عابرة للقارات.. المغرب يتقدم بهدف أمام الأردن بنهائي كأس العرب
استقرار سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 بالبنوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عصام هلال: المشاركة الانتخابية للمواطنين رسالة وطنية تعكس تمسكهم بحقهم الدستوري

عصام عفيفي
عصام عفيفي
ماجدة بدوى

أكد النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن مشاركة المواطنين في جولات الإعادة المقبلة من انتخابات مجلس النواب، وعلى رأسها جولة الإعادة بالمرحلة الثانية اليوم الخميس، تمثل تأكيدًا عمليًا على أن الشعب المصري كان ولا يزال الركيزة الأساسية في بناء مؤسسات دولته الحديثة، وأن المشاركة الانتخابية تُعد التعبير الأصدق عن الإرادة الشعبية، وأحد أهم مظاهر الالتزام بالمسؤولية الوطنية تجاه الوطن ومستقبله السياسي، خاصة في ظل ما تشهده الدولة من تحديات تستوجب تضافر الجهود.


وأوضح هلال، أن جولات الإعادة تحظى بأهمية خاصة، كونها المرحلة الحاسمة التي يُستكمل بها تشكيل السلطة التشريعية، مشيرًا إلى أن النزول إلى لجان الاقتراع في هذه الجولة يعكس وعيًا سياسيًا متقدمًا، وحرصًا حقيقيًا من المواطنين على الاختيار الدقيق بين المرشحين، وفقًا لما يطرحونه من رؤى وبرامج واقعية، قادرة على تلبية احتياجات الشارع المصري، والتعامل مع القضايا المجتمعية بروح المسؤولية والانحياز للصالح العام، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.


وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن العملية الانتخابية في جولة الإعادة تأتي في إطار منظومة متكاملة من التنظيم والانضباط، اتسمت بالوضوح والالتزام بالقواعد القانونية والدستورية، مع وجود متابعة دقيقة لكافة مراحل التصويت والفرز، بما يعزز ثقة المواطن في سلامة الإجراءات، ويمنحه الاطمئنان الكامل عند الإدلاء بصوته، مؤكدًا أن هذا المشهد يعكس جدية الدولة في ترسيخ ممارسة ديمقراطية حقيقية تقوم على احترام صوت الناخب وصون حقه في الاختيار الحر، وترسيخ مبادئ الشفافية وسيادة القانون.


وأضاف هلال، أن مجلس النواب المقبل سيكون أمام مسؤوليات جسيمة، في ظل متغيرات إقليمية متسارعة وتحديات اقتصادية واجتماعية معقدة، تتطلب تشريعات مرنة، ورقابة واعية، وقدرة على التفاعل المستمر مع احتياجات المواطنين ومطالبهم، لافتًا إلى أن المرحلة القادمة تحتاج إلى نواب يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والخبرة، وقادرين على أداء أدوارهم التشريعية والرقابية بكفاءة ومسؤولية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة وحماية مكتسبات الشعب المصري.


واختتم النائب عصام هلال بيانه بدعوة جموع المواطنين، بمختلف فئاتهم، وخاصة الشباب والمرأة، إلى المشاركة الإيجابية والفاعلة في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أن الحضور إلى صناديق الاقتراع هو رسالة وطنية واضحة تعكس تمسك المصريين بحقهم الدستوري، وإيمانهم بأن المشاركة الواعية هي الطريق الأمثل لاستكمال بناء دولة المؤسسات، وترسيخ دعائم الاستقرار، وتعزيز مسيرة الديمقراطية القائمة على الشراكة الحقيقية بين الدولة والمجتمع، وبما يخدم حاضر الوطن ومستقبله.

انتخابات الانتخابات نواب البرلمان مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

سعر الذهب

الجرام تخطى الـ6000 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة بعيار 21

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

وزارة الصحة

لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات

صورة أرشيفية

تعليمات بعدم عقد أي امتحانات في المدارس خلال أيام أعياد المسيحيين

ترشيحاتنا

مكتبات مصر العامة

مائدة مستديرة بمكتبة مصر العامة لمناقشة رواية «ظل الدرفش» لمريم هرموش

فتاوى

فتاوى| هل الامتناع عن الصدقة بعد النية يُعد ذنبًا؟.. هل يجوز إعلان نية الصيام بعد الاستيقاظ من النوم؟.. هل يعظم الأجر عند الصلاة على الميت واتباعه حتى الدفن حال نزول المطر والوحل الشديد؟

محافظ المنيا خلال اللقاء

إنشاء مدارس جديدة في المنيا لهذا السبب .. وحل أزمات الضغط العالي

بالصور

مشروب رخيص يحمي من السرطان وأمراض اللثة والأسنان ويعالج الاحتقان

امراض اللثة والاسنان
امراض اللثة والاسنان
امراض اللثة والاسنان

فوائد شرب حمص الشام في الشتاء.. مشروب شعبي وصحي

فوائد شرب حمص الشام
فوائد شرب حمص الشام
فوائد شرب حمص الشام

طريقة عمل رول الجلاش بالخضار .. وصفة اقتصادية سهلة

طريقة عمل رول الجلاش بالخضار
طريقة عمل رول الجلاش بالخضار
طريقة عمل رول الجلاش بالخضار

أسعار الذهب اليوم الخميس 18 ديسمبر.. عيار 21 بكام؟

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

فيديو

نفين مندور

نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور

إصابة محيي إسماعيل بجلطة

مغمى عليه في أوضته.. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد