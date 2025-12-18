بيوزعوا رشاوى.. القبض على سماسرة انتخابات ببورسعيد

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله قيام (شخصين) بتجميع البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين وتوزيع مبالغ مالية على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية بدائرة قسم شرطة الضواحى لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو (مقيمان بمحافظة بورسعيد) ، وبحوزتهما عدد البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين ومبالغ مالية وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.





