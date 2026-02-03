سلام يرحب بعقد اجتماع سوري لبناني أردني لبحث ملفات الطاقة والكهرباء

أ ش أ

رحب رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نواف سلام ، بالمبادرة الأردنية لعقد اجتماع ثلاثي “سوري– لبناني– أردني”، في عمّان يخصَّص لبحث ملفات الطاقة والكهرباء.

جاء ذلك خلال لقاء نواف سلام مع رئيس مجلس الوزراء الأردنى جعفر حسان على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي .

و تم خلال اللقاء الاتفاق على عقد مؤتمر لرجال الأعمال الأردنيين واللبنانيين في شهر أبريل المقبل، كما بحث الجانبان التطورات الإقليمية.

من جهة أخرى، اجتمع سلام مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى جاسم البديوى ، وتم بحث الاستعدادات لعقد منتدى الاستثمار اللبنانى الخليجى.