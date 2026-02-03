قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهلال الأحمر المصري يواصل تقديم الدعم الطبي والإنساني للعائدين عبر معبر رفح
رسميًا.. مطار العاصمة الدولي يدخل مرحلة التشغيل المنتظم
«أكسيوس»: إسرائيل لا تريد شن ضربات أمريكية رمزية ضد إيران
عرض فرنسي رسمي لـ إمام عاشور
اليوم الثاني لتشغيل رفح.. استمرار عبور الأسر الفلسطينية واستقبال الحالات الحرجة
الخارجية الصينية: ندعم فنزويلا في حماية سيادتها وكرامتها
مصر ترفع درجة الاستعداد لاستقبال الدفعة الثانية من الفلسطينيين عبر معبر رفح
نهشت جسده أمام منزله.. القصة الكاملة لهجوم الكلاب الضالة على طفل برأس سدر تهز جنوب سيناء
سلام يرحب بعقد اجتماع سوري لبناني أردني لبحث ملفات الطاقة والكهرباء
مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع تعديل قانون المهن الرياضية
بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات
الأزهر يحتفي بليلة النصف من شعبان ذكرى تحويل القبلة
أخبار العالم

سلام يرحب بعقد اجتماع سوري لبناني أردني لبحث ملفات الطاقة والكهرباء

أ ش أ

رحب رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نواف سلام ، بالمبادرة الأردنية لعقد اجتماع ثلاثي “سوري– لبناني– أردني”، في عمّان يخصَّص لبحث ملفات الطاقة والكهرباء.

جاء ذلك خلال لقاء نواف سلام مع رئيس مجلس الوزراء الأردنى جعفر حسان على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي .

و تم خلال اللقاء الاتفاق على عقد مؤتمر لرجال الأعمال الأردنيين واللبنانيين في شهر أبريل المقبل، كما بحث الجانبان التطورات الإقليمية.

من جهة أخرى، اجتمع سلام مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى جاسم البديوى ، وتم بحث الاستعدادات لعقد منتدى الاستثمار اللبنانى الخليجى.

