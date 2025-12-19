قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار اليوم بالتعاملات المسائية الجمعة 19-12-2025
شوط أول سلبي بين المصري وزد في كأس العاصمة
مستشفى شهير يتهم المخرجة جميلة ويفي بالتعدي على أطباء بالدقي
مركز الفلك يحسم الجدل.. ما موعد رؤية هلال شهر رجب 2025؟
بالحسابات الفلكية.. موعد حلول شهري رجب ورمضان والأعمال المستحبة
بطولة كأس الرابطة| الأهلي يتقدم بهدف على سيراميكا كيلوباترا في الشوط الأول
تشكيل بوروسيا دورتموند أمام مونشنجلادباخ في الدوري الألماني
سعر ومواصفات تويوتا لاند كروزر 2025 في الإمارات
كأس الرابطة.. الأهلي يتقدم بالهدف الأول على سيراميكا كليوباترا
مصطفى بكري: مصر مستهدفة .. ونسعى بكل ما نملك للحفاظ على الوطن
دين عليه لا يسقط.. الإفتاء توضح حكم الإنسان الذي لا يزكي ماله لسنوات
فكرك يعني هفضل سنجل عشان انت مضايق .. أحمد العوضي يعلن عن زواجه قريبا
اقتصاد

سعر الدولار اليوم بالتعاملات المسائية الجمعة 19-12-2025

محمد صبيح

نستعرض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025 في السوق المحلية، مع تقارب واضح في أسعار الشراء والبيع بين أغلب البنوك، وذلك وفقًا لآخر تحديثات شاشات التداول الرسمية.

وسجل متوسط سعر الدولار في البنوك الكبرى مستوى يدور حول 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع، مع فروق طفيفة بين بنك وآخر.

 

أسعار الدولار اليوم 

سجل الدولار في البنك الأهلي الكويتي بيريوس 47.540 جنيه للشراء و47.586 جنيه للبيع.

وسجل في بنك QNB الأهلي 47.540 جنيه للشراء و47.640 جنيه للبيع.

وبلغ السعر في بنك اتش اس بي سي 47.530 جنيه للشراء و47.630 جنيه للبيع.

وسجل بنك قناة السويس 47.530 جنيه للشراء و47.630 جنيه للبيع.

كما سجل بنك مصر 47.530 جنيه للشراء و47.630 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل البنك الأهلي المصري 47.530 جنيه للشراء و47.630 جنيه للبيع.

وبلغ السعر في البنك العقاري المصري العربي 47.530 جنيه للشراء و47.630 جنيه للبيع.

وسجل البنك التجاري الدولي CIB 47.530 جنيه للشراء و47.630 جنيه للبيع.

وبلغ السعر في بنك الكويت الوطني NBK 47.530 جنيه للشراء و47.630 جنيه للبيع.

وسجل المصرف العربي الدولي 47.530 جنيه للشراء و47.630 جنيه للبيع.

وبلغ السعر في بنك البركة 47.520 جنيه للشراء و47.620 جنيه للبيع.

وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي 47.520 جنيه للشراء و47.620 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل البنك المركزي المصري 47.519 جنيه للشراء و47.653 جنيه للبيع.

وبلغ السعر في البنك المصري الخليجي 47.500 جنيه للشراء و47.600 جنيه للبيع.

وسجل المصرف المتحد 47.500 جنيه للشراء و47.600 جنيه للبيع.

كما سجل بنك كريدي أجريكول 47.500 جنيه للشراء و47.600 جنيه للبيع.

وبلغ السعر في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 47.480 جنيه للشراء و47.580 جنيه للبيع.

وسجل بنك الإسكندرية 47.480 جنيه للشراء و47.580 جنيه للبيع.

بالصور

طريقة عمل الهوت شوكليت.. مشروب شتوي غني وسهل التحضير

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء؟.. فوائد صحية كثيرة

عادات يومية تسرّع من الشيخوخة دون أن نشعر .. احترس منها

بحلول فعّالة.. علاج رائحة الفم المنبعثة من المعدة

داليا مصطفى وشريف سلامة

داليا مصطفى ترد على السؤال الصعب هل تعود الى شريف سلامة؟ اعرف التفاصيل

