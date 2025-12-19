قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيرادات Zootopia 2 تتخطى المليار و140 مليون دولار عالميا

فيلم Zootopia 2
فيلم Zootopia 2
قسم الفن

واصل فيلم الرسوم المتحركة Zootopia 2 تحقيق نجاح جماهيري وتجاري لافت، بعدما بلغت إيراداته الإجمالية أكثر من مليار و140 مليون دولار منذ طرحه في دور العرض العالمية يوم 26 نوفمبر الماضي، ليؤكد مكانته كأحد أنجح أفلام الرسوم المتحركة في السنوات الأخيرة.

وبعد النجاح الهائل الذي حققه الجزء الاول، يعود الفيلم ليستكمل القصة مباشرة، مقدما مغامرة جديدة تجمع بين الكوميديا، والحركة، والعاطفة، ضمن عالم بصري اكثر اتساعا وابتكارا.
 

وتتواصل في الجزء الثاني رحلة الثنائي جودي هوبز ونيك وايلد، اللذين اصبحا شريكين رسميين في قسم شرطة زوتوبيا. ومع بداية استقرار علاقتهما المهنية، يدخل حياتهما غاري دي سنيك، وهو افعى سامة لطيفة ومرحة يؤدي صوتها النجم الحائز على الاوسكار كي هوي كوان. ويمثل ظهور غاري حدثا تاريخيا باعتباره اول افعى تطأ زوتوبيا منذ اكثر من قرن، ليفتح الباب امام سلسلة من الاضطرابات التي تهدد توازن المدينة، وصولا الى مؤامرة قديمة ترتبط بعائلة لينكسلي النافذة.

ويقدم المخرجان جاريد بوش وبايرون هاورد رؤية اكثر توسعا لعالم زوتوبيا، عبر استكشاف مناطق جديدة مثل الممرات المائية المضيئة في مارش ماركت، وقصر لينكسلي مانور خلال احتفال الزوتينينيال. ويركز الفيلم على الجمع بين حس الدعابة وخطوط درامية عاطفية اكبر عمقا، مع تقنيات بصرية متقدمة تتجاوز ما قدمه الجزء الاول.
 

ويعود النجمان جينيفر جودوين وجيسون بيتمان لتجسيد صوتي جودي ونيك، فيما ينضم الى الفريق اصوات جديدة تضيف طاقة مرحة ابرزها فورتشن فيمستر، آندي سامبرغ، باتريك واربورتون، كوينتا برونسون، مع ظهور جديد للمغنية شاكيرا في دور جزيل. وعلى الجانب التقني، يعد الفيلم احد اضخم اعمال ديزني من حيث تنوع الشخصيات وتفاصيلها، اذ يضم اكثر من 170 شخصية من 67 نوعا مختلفا، بينما تم تصميم شخصية غاري دي سنيك باستخدام ما يزيد على 3,000 قشرة رقمية لمحاكاة الحركة الواقعية.
 

