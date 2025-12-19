برلماني: زيادة الاستثمارات الخاصة تؤكد دور القطاع في دعم الاقتصاد الوطني

ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات وزير المالية بشأن الزيادة الملحوظة في الاستثمارات الخاصة بنسبة 73٪ ، مؤكدا أن هذه الزيادة تعكس ثقة شركاء الدولة والمستثمرين في السياسات الاقتصادية المالية .



و أشار" يحيي" في تصريح لموقع" صدى البلد" إلى أن هذا النمو يعزز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني، ويعكس نجاح الإجراءات الحكومية في تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من المشاريع والمبادرات التنموية.

جاء ذلك بعد أن أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة ٧٣٪؜ تؤكد ثقة شركائنا المستثمرين في القطاع الخاص، موضحًا أن شركاءنا من القطاع الخاص ضخوا مليارات إضافية العام المالى الماضى للاستثمار فى المستقبل.



أشار كجوك، فى المؤتمر السنوى الرابع «غذاء مصر» الذى نظمته غرفة الصناعات الغذائية برئاسة أشرف الجزايرلي، بعنوان: «صناعة تنافسية.. مستقبل مستدام»، إلى نمو قطاع الصناعة بقوة؛ ليقود مؤشرات النمو الاقتصادي فى مصر، لافتًا إلى أن جهود الدولة فى تحفيز الأنشطة الصناعية وتحفيز الاستثمار، انعكست فى الأرقام والمؤشرات الاقتصادية المعلنة.