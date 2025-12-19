قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-12-2025

الذهب
محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025 ارتفاعا جديدا داخل محلات الصاغة، في استمرار لحالة الصعود التي تسيطر على السوق المحلية خلال الفترة الحالية.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 50 جنيها مقارنة بمستوياته السابقة، ليواصل العيار الأكثر تداولا في السوق المصرية موجة الصعود.

كما سجل سعر الجنيه الذهب ارتفاعا ملحوظا، متأثرا بزيادة أسعار الأعيرة المختلفة، وذلك وفق متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية.

أسعار أعيرة الذهب اليوم 

عيار 24 سجل سعر البيع 6625 جنيها وسعر الشراء 6600 جنيه.

عيار 22 سجل سعر البيع 6070 جنيها وسعر الشراء 6050 جنيها.

عيار 21 سجل سعر البيع 5795 جنيها وسعر الشراء 5775 جنيها.

عيار 18 سجل سعر البيع 4965 جنيها وسعر الشراء 4950 جنيها.

 عيار 14 سجل سعر البيع 3865 جنيها وسعر الشراء 3850 جنيها.

عيار 12 سجل سعر البيع 3310 جنيهات وسعر الشراء 3300 جنيه.

سجل الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاء بين الأعيرة المتداولة، 6625 جنيها للبيع و6600 جنيه للشراء، ليعكس الزيادة العامة في أسعار المعدن النفيس.

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أما الذهب عيار 22 فقد بلغ سعره 6070 جنيها للبيع مقابل 6050 جنيها للشراء، متأثرا بحركة الصعود نفسها.

ووصل سعر الذهب عيار 21، الأكثر انتشارا في السوق المصرية، إلى 5795 جنيها للبيع و5775 جنيها للشراء، بعد ارتفاع قدره نحو 50 جنيها.

وسجل الذهب عيار 18 سعر 4965 جنيها للبيع و4950 جنيها للشراء، بينما بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 3865 جنيها للبيع و3850 جنيها للشراء.

كما سجل الذهب عيار 12 سعر 3310 جنيهات للبيع و3300 جنيه للشراء.

أسعار الجنيه الذهب والأونصة

سجل الجنيه الذهب اليوم 46360 جنيها للبيع و46200 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الأونصة محليا 205995 جنيها للبيع و205285 جنيها للشراء، فيما سجلت الأونصة عالميا 4355.97 دولارا.

