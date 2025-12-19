قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار اليوم بالتعاملات المسائية الجمعة 19-12-2025
شوط أول سلبي بين المصري وزد في كأس العاصمة
مستشفى شهير يتهم المخرجة جميلة ويفي بالتعدي على أطباء بالدقي
مركز الفلك يحسم الجدل.. ما موعد رؤية هلال شهر رجب 2025؟
بالحسابات الفلكية.. موعد حلول شهري رجب ورمضان والأعمال المستحبة
بطولة كأس الرابطة| الأهلي يتقدم بهدف على سيراميكا كيلوباترا في الشوط الأول
تشكيل بوروسيا دورتموند أمام مونشنجلادباخ في الدوري الألماني
سعر ومواصفات تويوتا لاند كروزر 2025 في الإمارات
كأس الرابطة.. الأهلي يتقدم بالهدف الأول على سيراميكا كليوباترا
مصطفى بكري: مصر مستهدفة .. ونسعى بكل ما نملك للحفاظ على الوطن
دين عليه لا يسقط.. الإفتاء توضح حكم الإنسان الذي لا يزكي ماله لسنوات
فكرك يعني هفضل سنجل عشان انت مضايق .. أحمد العوضي يعلن عن زواجه قريبا
رياضة

شوط أول سلبي بين المصري وزد في كأس العاصمة

إسلام مقلد

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريق المصري البورسعيدي وفريق زد بالتعادل السلبي بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

وشهد الشوط الأول اداء متوسط المستوى بين الفريقين دون تهديد لحراسة المرمي بينهما.

تشكيل المصري

أعلن نبيل الكوكي، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، تشكيل فريقه لمواجهة زد مساء اليوم الجمعة على إستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر، وشهد التشكيل تواجد محمد الشامي في خط الهجوم.

تشكيل المصري ضد زد

حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع: كريم العراقي – محمد هاشم – باهر المحمدي – أحمد أيمن منصور

خط الوسط: بونور موجيشا – محمود حمادة – عبد الرحيم دغموم – منذر طمين

خط الهجوم: أحمد القرموطي – محمد الشامي

قائمة البدلاء

عصام ثروت – حسن علي – عمرو سعداوي – عمر الساعي – أحمد علي عامر – كريم بامبو – كينجسلي إيدوو – والثنائي الناشئ محمود أشرف وعبد الوهاب نادر.


 

طريقة عمل الهوت شوكليت.. مشروب شتوي غني وسهل التحضير

طريقة عمل الهوت شوكليت

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء؟.. فوائد صحية كثيرة

فوائد تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء

عادات يومية تسرّع من الشيخوخة دون أن نشعر .. احترس منها

عادات يومية تسرّع من الشيخوخة

بحلول فعّالة.. علاج رائحة الفم المنبعثة من المعدة

أسباب رائحة الفم المنبعثة من المعدة

