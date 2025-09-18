قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب مساء اليوم الخميس 18-9-2025.. عيار 21 بكام حاليا؟
نائب رئيس وزراء روسيا لـ صدى البلد : نقدر مشاركة مصر بمهرجان الشباب العالمي
وزير الخارجية القطري يثمن الموقف المصري الداعم لبلاده بعد هجوم الدوحة
استجابة للمواطنين..وزيرة التنمية المحلية تغير لجنة التصالح بحي شرق مدينة نصر
مصدر إسرائيلي: شاحنات المساعدات لغزة غير خاضعة للتفتيش بموجب اتفاق مع الأردن
رحيل مفاجئ.. الحريدية تبكي حزنًا لغرق سائق في ترعة بعد مهمة إنسانية
وزير الكهرباء يتابع مع نظيره السوداني تنفيذ خط الربط بين البلدين
هل يجوز التهرب من الضرائب بحجة ظلم تقديراتها ؟.. المفتي يحسم الجدل
مدبولي لـ ملك إسبانيا: نرفض تهجير الشعب الفلسطيني ونؤيد حل الدولتين
أبل تكشف عن iPhone Air.. أنحف هواتفها بتقنيات ثورية
أخبار التوك شو| مدبولي: الشراكة الاستراتيجية مع إسبانيا مرحلة جديدة من التعاون البناء.. والأرصاد تكشف موعد فصل الخريف رسميا
زائر عملاق يقترب من الأرض.. حدث كوني لن يتكرر قبل 7500 عام |ما هو أبوفيس؟
توك شو

خبير اقصادي يتوقع عودة أسعار الذهب للصعود بعد تراجعات مؤقتة

الذهب
الذهب
علي مكي

أكد محمود شكري، محلل أسواق المال، أن الانخفاض الذي شهدته أسعار الذهب خلال الساعات الماضية، قبل صدور قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة، يعد تراجعًا مؤقتًا وليس بداية لاتجاه هابط طويل المدى.


وأوضح شكري في تصريحات تلفزيونية ، أن الذهب ارتفع بقوة خلال الأسابيع الماضية، مسجلاً صعودًا تجاوز 400 دولار للأونصة خلال 40 يومًا فقط، وهو ما اعتبره ارتفاعًا استثنائيًا لم يشهده السوق منذ أربع سنوات.
وقال:"عادةً ما تتبع موجات الارتفاع الكبيرة عمليات جني أرباح طبيعية من قبل المستثمرين، وهو ما نراه حاليًا. لا أعتقد أن هناك أسبابًا جوهرية لانخفاض الذهب، بل هي مرحلة تهدئة بعد صعود قوي."
وأضاف أن الذهب سيظل الملاذ الآمن الأول للمستثمرين في ظل الأوضاع العالمية الحالية، خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن أي انخفاض في الأسعار يمثل فرصة للشراء على المدى الطويل، لكن مع ضرورة الحذر وإدارة المخاطر.
وتابع شكري:"الذهب سيبقى استثمارًا استراتيجيًا يحافظ على قيمته في أوقات الأزمات. ورغم هذه التراجعات المحدودة، فإن الاتجاه العام للمعدن الأصفر يظل صاعدًا طالما بقيت حالة عدم اليقين مسيطرة على الأسواق."
وأكد على أن المستثمرين الذين يعتبرون الذهب وعاءً آمنًا للاستثمار يمكنهم استغلال التراجعات الحالية لبناء مراكز جديدة، مع وضع خطط واضحة لإدارة محافظهم المالية. 

الذهب المعدن الاصفر أسعار الذهب

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

مرتبات هر سبتمبر

بعد قرار المالية والحد الأدنى للأجور .. مواعيد صرف المرتبات 2025 للأشهر المتبقية

لحظة بيع أسورة الملك

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

جنيهات ذهب

بعد قرار خفض الفائدة.. كم وصل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر؟

إيناس الدغيدي

بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها

دولار امريكي

رسمياً الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

وفاة سورية

وفاة سيدة سورية على مقعد حديقة عامة تثير تعاطف الكثيرين

يمني شري

ماتت في عز شبابها .. سبب صادم لوفاة يمني شري بمرض لعين

مهرجان شباب العالم

رحلة إلى قلب نيجني نوفغورود.. مهرجان شباب العالم يجمع الثقافات بروسيا

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | زيادة الأجسام العائمة بالعين تشير لأمراض خطيرة.. علامات خفية لتلف الكبد

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ضبط 25 توكتوك غير مرخص ومخالف لخطوط السير بشوارع مدينة الزقازيق

توك توك
توك توك
توك توك

ضبط 3 أطنان ستربس ودواجن مجهولة المصدر في بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

اختيار الألوان رهيب.. ناقد موضة يعلق على فستان ميلانيا ترامب في لندن

ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب

فيديو

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توكتوك بالقاهرة

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توك توك بالقاهرة

تطورات قضية فتاة الأردن

البراءة ليست النهاية.. أسرة آية عادل تتمسك بالتصعيد في قضية “ضحية الأردن”

حقيقة استمرار زواج بوسي شلبي

محامية بوسي شلبي تؤكد استمرار زواجها من محمود عبد العزيز حتى وفاته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

