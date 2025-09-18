خبير اقصادي يتوقع عودة أسعار الذهب للصعود بعد تراجعات مؤقتة

أكد محمود شكري، محلل أسواق المال، أن الانخفاض الذي شهدته أسعار الذهب خلال الساعات الماضية، قبل صدور قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة، يعد تراجعًا مؤقتًا وليس بداية لاتجاه هابط طويل المدى.



وأوضح شكري في تصريحات تلفزيونية ، أن الذهب ارتفع بقوة خلال الأسابيع الماضية، مسجلاً صعودًا تجاوز 400 دولار للأونصة خلال 40 يومًا فقط، وهو ما اعتبره ارتفاعًا استثنائيًا لم يشهده السوق منذ أربع سنوات.

وقال:"عادةً ما تتبع موجات الارتفاع الكبيرة عمليات جني أرباح طبيعية من قبل المستثمرين، وهو ما نراه حاليًا. لا أعتقد أن هناك أسبابًا جوهرية لانخفاض الذهب، بل هي مرحلة تهدئة بعد صعود قوي."

وأضاف أن الذهب سيظل الملاذ الآمن الأول للمستثمرين في ظل الأوضاع العالمية الحالية، خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن أي انخفاض في الأسعار يمثل فرصة للشراء على المدى الطويل، لكن مع ضرورة الحذر وإدارة المخاطر.

وتابع شكري:"الذهب سيبقى استثمارًا استراتيجيًا يحافظ على قيمته في أوقات الأزمات. ورغم هذه التراجعات المحدودة، فإن الاتجاه العام للمعدن الأصفر يظل صاعدًا طالما بقيت حالة عدم اليقين مسيطرة على الأسواق."

وأكد على أن المستثمرين الذين يعتبرون الذهب وعاءً آمنًا للاستثمار يمكنهم استغلال التراجعات الحالية لبناء مراكز جديدة، مع وضع خطط واضحة لإدارة محافظهم المالية.