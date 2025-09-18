أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي بخفض الفائدة.. اعرف عيار 21 وصل كام

سجلت أسعار الذهب في السوق المصرية اليوم ارتفاعًا ملحوظًا تراوح بين 10 و15 جنيهًا للجرام، مدعومة بالتغيرات العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو أول خفض منذ بداية العام. القرار عزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن، في وقت تتجه فيه الأسواق العالمية لمزيد من التيسير النقدي.

وجاءت أسعار الذهب في مصر اليوم على النحو التالي :

عيار 24: 5645 جنيهًا للجرام.

عيار 22: 5170 جنيهًا للجرام.

عيار 21: 4947 جنيهًا للجرام.

عيار 18: 4240 جنيهًا للجرام.

عيار 14: 3298 جنيهًا للجرام.

عيار 12: 2822 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب (وزنه 8 جرامات عيار 21): 39,576 جنيهًا.



على الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الأوقية لتقترب من 3700 دولار، بعدما عزز خفض الفائدة من الطلب على المعدن الأصفر نتيجة تراجع العوائد على السندات الأمريكية. ورغم التذبذب الذي شهده السوق فور إعلان القرار، فإن اتجاه المستثمرين نحو الأصول الآمنة دفع الذهب لمواصلة الصعود.

ويرى محللون أن أسعار الذهب محليًا لا تتأثر فقط بتحركات البورصات العالمية، بل أيضًا بعوامل داخلية أبرزها استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه. فالارتفاعات العالمية الأخيرة انعكست محليًا بشكل متوازن، دون قفزات كبيرة، بفضل استقرار سوق الصرف نسبيًا.

وأكد خبراء أن الفترة المقبلة قد تشهد زيادات جديدة في أسعار الذهب إذا واصل الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة في اجتماعاته القادمة، ما قد يدفع المعدن النفيس عالميًا إلى مستويات غير مسبوقة. هذا بدوره سينعكس على السوق المصرية، خاصة مع زيادة الطلب المحلي على الذهب سواء للاستهلاك أو الاستثمار.

وفي ظل هذه التغيرات، ينصح خبراء أسواق المال المتعاملين في الذهب بمتابعة الأسعار بشكل يومي، وعدم التسرع في قرارات البيع أو الشراء، نظرًا لاحتمالات استمرار التذبذب القوي في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.