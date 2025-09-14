قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 14-9-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

ثبت سعر أشهر عيار ذهب في بداية تعاملات له اليوم الأحد الموافق 14-9-2025 داخل محلات الصاغة المصرية

سعر  أشهر عيار ذهب اليوم

وجاء أكثر جرام ذهب من حيث الشهرة وهو عيار 21 الأشهر انتشارا وذلك داخل محلات الصاغة المنتشرةبمختلف مناطق ومدن الجمهورية.

أسعار الذهب

آخر تحديث لأقل جرام ذهب اليوم

سجل آخر تحديث لسعر  عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 4840 جنيه للبيع و 4865 جنيه للشراء 

الذهب في الصاغة اليوم 

واستقر سعر الذهب في أول تعاملات اليوم داخل محلات الصاغة المصرية،دون تغيير على مستوي الاعيرة الذهبية المختلفة.

تحركات الذهب

وشهد سعر الذهب  مساء أمس السبت ؛ تراجعا داخل محلات الصاغة المصرية بمقدار نحو 35 جنيه في المتوسط .

سعر الذهب يحبس الأنفاس.. عيار 21 يتجاوز 5000 جنيه رسميًا بالمصنعية

وخلال الأيام السابقة فقد الذهب ما يقارب من 40 جنيه في المتوسط من قيمته علي مستوي الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ آخر تحديث لسعر الذهب اليوم 4840 جنيه في المتوسط.

سعر  عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة حوالي 5513 جنيه للبيع و5560 جنيه للشراء

سعر  عيار 21 اليوم

ووصل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 4840 جنيه للبيع و 4865 جنيه للشراء 

سعر الذهب

سعر  عيار 18 اليوم

سجل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط من بين الأعيرة الذهبية نحو 4148 جنيه للبيع و 4170 جنيه للشراء

سعر  عيار 14 اليوم

بلغ سعر الجرام من عيار 14 الأقل قيمة نحو 3226 جنيه للبيع و 3243 جنيه للشراء

سعر  الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب إلي 38.72 ألف جنيه للبيع و 38.92 ألف جنيه للشراء

سعر  أوقية الذهب اليوم

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 3586 دولار للبيع  3587 دولار للشراء

شعبة الذهب

كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب في مصر شهدت قفزة قوية خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع عيار 21 من مستوى 4685 جنيها يوم الأحد 31 أغسطس، إلى 4865 جنيها في تعاملات اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025، بزيادة قدرها 180 جنيها تعادل نحو 3.8% خلال أسبوع واحد فقط.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عالميا 

وأوضح واصف، في التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب والمعادن الثمينة، أن هذه الزيادة جاءت انعكاساً مباشراً للتطورات في السوق العالمية.

و سجل الذهب مستوى قياسياً غير مسبوق عند 3586 دولاراً للأونصة، مدفوعاً بتزايد الرهانات على خفض الفائدة الأمريكية، في ظل بيانات اقتصادية ضعيفة وتصاعد المخاوف بشأن مستقبل استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي مع التدخلات السياسية المتكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح واصف، في التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب والمعادن الثمينة، أن هذه الزيادة جاءت انعكاساً مباشراً للتطورات في السوق العالمية، حيث سجل الذهب مستوى قياسياً غير مسبوق عند 3586 دولاراً للأونصة، مدفوعاً بتزايد الرهانات على خفض الفائدة الأمريكية، في ظل بيانات اقتصادية ضعيفة وتصاعد المخاوف بشأن مستقبل استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي مع التدخلات السياسية المتكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

توقعات أسعار الذهب 

وأشار رئيس الشعبة إلى أن توقعات المؤسسات المالية الكبرى مثل "جولد مان ساكس" تعزز هذه المكاسب، حيث رجّحت وصول الذهب إلى مستوى 5 آلاف دولار للأونصة إذا استمر الضغط السياسي على الفيدرالي الأمريكي وأُضعفت قدرته على اتخاذ قرارات نقدية مستقلة.

وأضاف أن انعكاس هذه الطفرة العالمية على السوق المحلية بدا واضحاً، إذ تتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل مباشر بتحركات الأونصة والدولار عالمياً، ما جعل المعدن الأصفر يحافظ على جاذبيته كملاذ آمن للمستثمرين، سواء في الداخل أو الخارج، وسط حالة من الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر الجنيه الذهب اليوم سعر أوقية الذهب اليوم سعر جرام الذهب اليوم

