تحرك جديد في سعر الذهب اليوم 12-9-2025

شهد سعر الذهب في مصر تحركا جديدا مع انتصاف تعاملات اليوم الجمعة الموافق 12-9-2025 علي مستوى محلات الصاغة المصرية

صعود الذهب

وصعد سعر جرام الذهب نحو 10 جنيهات جديدة في منتصف تعاملات اليوم مقارنة بما كان عليه امس الخميس

تحركات الذهب

وتعرض سعر الذهب في مصر لحالة من التذبذب بعد انخفاضه أمس مقدار 25 جنيه على الأقل بمختلف الأعيرة الذهبية داخل محلات الصاغة.

وشهد سعر جرام الذهب صعودا منذ الأسبوع الماضي وحتي منتصف الأسبوع الجاري بقيمة اقتربت من 250 جنيه على الأقل.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب اليوم نحو 4875 جنيه في المتوسط.

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5571 جنيه للبيع و 5600 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4875 جنيه للبيع و 4900 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

ووصل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4178 جنيه للبيع و 4200 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3250 جنيه للبيع و 3266 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 39 ألف جنيه و 39.2 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 3649 دولار للبيع و 3650 دولار للشراء.

الذهب والأسواق الدولية

على الصعيد الدولي، صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ضغوطه التجارية بفرض رسوم جمركية جديدة، في حين شهدت بولندا أول مواجهة مباشرة مع طائرات مسيرة روسية، ما يزيد من احتمالات التصعيد.

هذه التطورات قد تمنح الذهب دعمًا إضافيًا في حال استمرار المخاطر الجيوسياسية.

أسواق الأسهم في حالة صعود

في المقابل، دفعت المكاسب القياسية لمؤشرات الأسهم الأمريكية واليابانية المستثمرين إلى تقليص حيازاتهم من الذهب مؤقتًا، إذ سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» مستويات تاريخية جديدة، وقفز مؤشر «نيكاي 225» بأكثر من 1% إلى مستوى قياسي الخميس.

وبين تقلبات أسواق الأسهم وتغير توقعات السياسة النقدية، يبقى الذهب محاصرًا بين ضغوط المدى القصير ودعائم المدى الطويل، مع ترقب الأسواق لحسم الفيدرالي الأمريكي اتجاهه الأسبوع المقبل.