انهيار أسعار الذهب.. خسارة 51 دولارًا في ساعات تهز الأسواق

شهدت أسعار الذهب العالمية حالة من التذبذب الحاد اليوم الخميس، حيث تراجعت الأسعار بنحو 51 دولارًا خلال ساعات، متأثرة بعمليات جني الأرباح بعد أن سجل المعدن النفيس مستويات قياسية جديدة مدعومة بتوقعات خفض معدلات الفائدة في الولايات المتحدة.

أسعار الذهب اليوم

ويترقب المستثمرون صدور بيانات التوظيف الأمريكية هذا الأسبوع، في وقت يزداد فيه الإقبال على الذهب كملاذ آمن وسط توترات اقتصادية وتجارية متصاعدة.

وفي المعاملات الفورية، انخفض الذهب بنسبة 0.91% إلى 3527.13 دولارًا للأونصة، بعد أن لامس مستوى قياسي عند 3578.50 دولارًا، فيما سجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 3583.70 دولارًا بتراجع 0.44%.

وتشير توقعات الأسواق إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في طريقه إلى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب في 17 سبتمبر الجاري، إذ يسعر المتعاملون احتمالًا يصل إلى 97% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مقارنة بـ92% قبل صدور بيانات الوظائف الأخيرة.

هذا الاتجاه يعزز من قوة الذهب عالميًا، حيث سجلت الأونصة مستويات تاريخية قرب 3600 دولار. وفي مصر، استقرت أسعار الذهب المحلية مع تحركات طفيفة، حيث بلغ سعر عيار 24 نحو 5514 جنيهًا للجرام، وعيار 21 نحو 4825 جنيهًا، وعيار 18 نحو 4136 جنيهًا، فيما سجل الجنيه الذهب 38600 جنيهًا.

وتزامن ذلك مع تزايد المخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي بعد تصريحات وضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي طالب بخفض الفائدة وناقش علنًا إقالة رئيس الفيدرالي جيروم باول، بالإضافة إلى مساعيه لإقالة عضوة المجلس ليزا كوك الشهر الماضي.

كما أثارت إدارة ترامب جدلاً واسعًا بعد إعلانها نيتها التوجه للمحكمة العليا لإصدار حكم عاجل بشأن الرسوم الجمركية التي قضت محكمة استئناف بعدم قانونيتها الأسبوع الماضي، ما أضاف مزيدًا من القلق للأسواق العالمية.

وهذه العوامل مجتمعة دفعت المستثمرين إلى البحث عن الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب، الذي يواصل حركته الصاعدة مدعومًا بالتوترات الاقتصادية ومخاوف المخاطرة في الأسواق العالمية.