اقتصاد

تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم 11-9-2025

محمد يحيي

أظهر سعر الذهب في مصر تحركا جديدا مع اقتراب انتهاء تداولات مساء اليوم الخميس الموافق 11-9-2025 المسجلة في داخل محلات الصاغة المصرية.

الذهب يصعد

وصعد سعر جرام الذهب مقدار 5 جنيهات مساء اليوم ليكسر بذلك موجة الهبوط التي شهدها مع بداية التعاملات المسائية.

أسعار الذهب

سعر الذهب اليوم

وتعرض سعر الذهب في أول تعاملات مساء اليوم لهبوط بقيمة بلغت 20 جنيه في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية بعد سلسلة من الارتفاع علي مدار الأسبوع الجاري بقيمة تبلغ 250 جنيه في الجرام الواحد.

آخر تحديث لجرام الذهب

وسجل  آخر تحديث لسعر جرام الذهب في محلات الصاغة نحو 4865 جنيه .

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو  4865 جنيه للبيع و 4890 جنيه للشراء

800 جنيه فرق.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 1/7/2025

سعر عيار 24 اليوم

وصل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5560 جنيه للبيع و 5588 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

بلغ سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4170 جنيه للبيع و 4191 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3243 جنيه للبيع و 3260 جنيه للشراء

سعر  الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 38.92 ألف جنيه للبيع و 39.12 ألف جنيه للشراء

سعر  أوقية الذهب اليوم

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 3633 دولار للبيع و 3634 دولار للشراء

أسعار الذهب تتراجع من جديد.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

صعود الذهب في أسبوع

وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب في مصر شهدت قفزة قوية خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع عيار 21 من مستوى 4685 جنيها يوم الأحد 31 أغسطس، إلى 4865 جنيها في تعاملات اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025، بزيادة قدرها 180 جنيها تعادل نحو 3.8% خلال أسبوع واحد فقط.

سعر الذهب عالميا 

وأوضح واصف، في التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب والمعادن الثمينة، أن هذه الزيادة جاءت انعكاساً مباشراً للتطورات في السوق العالمية، حيث سجل الذهب مستوى قياسياً غير مسبوق عند 3586 دولاراً للأونصة، مدفوعاً بتزايد الرهانات على خفض الفائدة الأمريكية، في ظل بيانات اقتصادية ضعيفة وتصاعد المخاوف بشأن مستقبل استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي مع التدخلات السياسية المتكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

أسعار الذهب

توقعات أسعار الذهب 

وأشار رئيس الشعبة إلى أن توقعات المؤسسات المالية الكبرى مثل "جولد مان ساكس" تعزز هذه المكاسب، حيث رجّحت وصول الذهب إلى مستوى 5 آلاف دولار للأونصة إذا استمر الضغط السياسي على الفيدرالي الأمريكي وأُضعفت قدرته على اتخاذ قرارات نقدية مستقلة.

وأضاف أن انعكاس هذه الطفرة العالمية على السوق المحلية بدا واضحاً، إذ تتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل مباشر بتحركات الأونصة والدولار عالمياً، ما جعل المعدن الأصفر يحافظ على جاذبيته كملاذ آمن للمستثمرين، سواء في الداخل أو الخارج، وسط حالة من الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة.

