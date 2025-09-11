قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصعيد إماراتي ضد إسرائيل: استفزازات نتنياهو ضد قطر عدوان على المنظومة الخليجية
رئيس الوزراء: منتدى رجال الأعمال المصري التونسي بداية لفتح أبواب جديدة أمام القطاع الخاص
وزير الاستثمار: نسعى لمضاعفة التبادل التجاري مع تونس ليصل إلى مليار دولار خلال عامين
حماس تنعى نجل خليل الحية ومدير مكتبه و3 مرافقين ارتقوا في هجوم قطر
حماس: الهجوم الإسرائيلي على مكتبنا في الدوحة جريمة مكتملة الأركان
حماس: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة إعلان حرب
الغندور يكشف مفاجأة مجلس حسين لبيب: لا يحق له إقالة فيريرا
700 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن
توقيع 8 مذكرات تفاهم في ختام اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية بالقاهرة
أمير قطر يتقدم مراسم تشييع ضحايا الهجوم الإسرائيلي على الدوحة | شاهد
محافظ أسوان يشارك طلاب أكاديمية العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري حفل التخرج
أول رد لنادي تشيلسي على التهم المنسوبة إليه من الاتحاد الإنجليزي
اقتصاد

سعر الذهب مساء اليوم 11-9-2025

محمد يحيي

انخفض سعر الذهب في مصر في ختام تعاملات اليوم الخميس الموافق 11-9-2025 على مستوي محلات الصاغة.

سعر الذهب في مصر

بلغ متوسط انخفاض  سعر الذهب نحو 25 جنيها في المتوسط داخل محلات الصاغة المصرية.

تحركات الذهب اليوم

وصعد سعر الذهب مساء أمس الأربعاء مقدار 45 جنيها في المتوسط، ليصل معدل زيادته خلال الأسبوع الماضي بقيمة وصلت 240 جنيه على الأقل.

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5554 جنيها للبيع و5582 جنيها للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو  4860 جنيها للبيع و4885 جنيها للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وسجل سعر عيار 18 الأوسط نحو 4165 جنيها للبيع و4187 جنيها للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

ووصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3240 جنيه للبيع و 3256 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 38.88 ألف جنيه للبيع و 39.08 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 3630 دولا للبيع و 3631 دولار للشراء.

الذهب يستقر بعد بلوغ قمة قياسية مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

وتراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية والبورصة العالمية، خلال تعاملات اليوم الخميس، متأثرة بارتفاع الدولار، وموجة جني أرباح، في وقت تترقب فيه الأسواق صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، والتي ستحدد كملامج السياسة النقدية المقبلة، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلي تراجعت بنحو 25 جنيهًا خلال تعاملات اليوم ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4870 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 25 دولارًا لتسجل 3621 دولار.

الذهب يحافظ على مكاسبه فوق 3600 دولار مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

ضغوط من الدولار وبيانات أمريكية مرتقبة

يرى محللون أن المعدن الأصفر يواجه ضغوطًا من صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، إلى جانب عمليات جني الأرباح، إلا أن بقاء الأسعار فوق مستوى 3600 دولار يعكس استمرار موجة الصعود، لاسيما بعد بيانات أمريكية أظهرت تراجعًا مفاجئًا في أسعار المنتجين وضعفًا في سوق العمل.

