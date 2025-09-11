سعر الذهب مساء اليوم 11-9-2025

انخفض سعر الذهب في مصر في ختام تعاملات اليوم الخميس الموافق 11-9-2025 على مستوي محلات الصاغة.

سعر الذهب في مصر

بلغ متوسط انخفاض سعر الذهب نحو 25 جنيها في المتوسط داخل محلات الصاغة المصرية.

تحركات الذهب اليوم

وصعد سعر الذهب مساء أمس الأربعاء مقدار 45 جنيها في المتوسط، ليصل معدل زيادته خلال الأسبوع الماضي بقيمة وصلت 240 جنيه على الأقل.

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5554 جنيها للبيع و5582 جنيها للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4860 جنيها للبيع و4885 جنيها للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وسجل سعر عيار 18 الأوسط نحو 4165 جنيها للبيع و4187 جنيها للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

ووصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3240 جنيه للبيع و 3256 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 38.88 ألف جنيه للبيع و 39.08 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 3630 دولا للبيع و 3631 دولار للشراء.

الذهب في السوق العالمي

وتراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية والبورصة العالمية، خلال تعاملات اليوم الخميس، متأثرة بارتفاع الدولار، وموجة جني أرباح، في وقت تترقب فيه الأسواق صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، والتي ستحدد كملامج السياسة النقدية المقبلة، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلي تراجعت بنحو 25 جنيهًا خلال تعاملات اليوم ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4870 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 25 دولارًا لتسجل 3621 دولار.

ضغوط من الدولار وبيانات أمريكية مرتقبة

يرى محللون أن المعدن الأصفر يواجه ضغوطًا من صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، إلى جانب عمليات جني الأرباح، إلا أن بقاء الأسعار فوق مستوى 3600 دولار يعكس استمرار موجة الصعود، لاسيما بعد بيانات أمريكية أظهرت تراجعًا مفاجئًا في أسعار المنتجين وضعفًا في سوق العمل.